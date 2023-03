Las influencers agotan la blazer de Noon Spain que te viene genial para un bautizo o comunión

Es estampada y encanta a todas. Por esto la influencer agotan la blazer de Noon Spain que te hace estar más elegante.

La puedes combinar con un pantalón a juego o bien más oscuro para que contraste con el estampado. Te damos las características para que sepas cómo es y de qué forma comprarlo.

Mira la blazer de Noon Spain que debes tener

Para más señas es la blazer estampada cruzada, con cuello solapa y manga larga, que se cierra con cuatro botones delanteros en contraste. Está entera forrada por dentro con aberturas en los laterales.

Está confeccionada en 100% viscosa, algo que debes tener en cuenta a la hora de comprarlo para que se sepas de qué forma está elaborado y conocer así su calidad.

Cómo debes cuidar esta blazer

Todas las prendas NOON están compuestas por fibras de calidad. Especifican que debes seguir las instrucciones de cuidado que se indican a continuación, para garantizar la mayor duración posible de las prendas.

La blazer debe lavarse a máquina max 30°C, no usar lejía / blanqueador, no usar secadora, también planchar del reverso, no limpiar en seco y lavar con colores similares.

Combinaciones posibles

Como hemos especificado, la blazer es una de las más versátil y puede combinarse, para un evento como bodas o bautizos, con el pantalón a juego. En este caso, lleva el mismo estampado que la blazer, de vestir de talle bajo y bajo acampanado, con goma en la cinturilla y cierre con cremallera lateral. Lo más especial son los colores de su abstracto estampado.

Así este conjunto armonioso se puede llevar con bolso y zapatos en color negro. Otras de las opciones para esta blazer son los pantalones pitillo en negro, también más anchos en lila y hasta con vaqueros cuando quieres ir algo más informal. En todo caso, tienes variedad de ellos en la web de Noon Spain y seguramente en tu armario.

Dónde se compra

Es una de la blazer de mayor calidad y diseño que puedes comprar directamente en la web de esta tienda. Su precio es de 99 euros y las tallas que puedes comprar son XXS hasta la L, para poder elegir entre variedad de tallas. Así puedes escoger según quieras la blazer más ajustada y de forma clásica o bien oversize a la hora de ir a la moda. No te la pierdas y cómprala antes de que sea tarde porque entonces no habrá tallas.