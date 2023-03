El top de Rocío Osorno no pasa desapercibido en Japón: hace cintura de avispa y lo vende Zara

Zara vende el top que Rocío Osorno ha llevado en Japón, la influencer no pasa desapercibida con una prenda que cuesta muy poco y hace cintura de avispa. Una de las influencer más importantes de nuestro país, no duda en descubrirnos nuevas prendas que siempre destacan. Son la mejor opción para un armario modesto lleno de tendencias en moda. Este top es de Zara y de edición limitada es una buena opción para ir a Japón o una tarde de cañas, quedan pocas unidades por lo que no debes dudar en hacerte con él.

Rocío Osorno tiene el top que no pasa desapercibido en Japón

View this post on Instagram A post shared by Rocío Osorno (@rocioosorno)

La influencer Rocío Osorno ha viajado a Japón y lo ha hecho con la maleta llena de descubrimientos. Ha salido de España con lo mejor de Zara y de su edición especial, lista para dar un paso más en su difusión de la moda española. Más de uno se ha quedado prendado de una Osorno que lleva el top del momento.

Es un top de edición especial, LIMITLESS CONTOUR COLLECTION, nos está esperando para descubrir esta y alguna que otra prenda más con el mismo estampado. Un look entre futurista y retro, de esos tiempos en los que parecía que el futuro llegaba con todo lo bueno que estaba por llegar.

El blanco y negro le dan un acabado de lo más profundo. Dos tonos que parecen sacados de una serie de elementos con los que destacar. Ese estampado en un top de punto nos hará sentirnos como la protagonista de una historia de ciencia ficción ambientada en los años 70. Mezcla la cultura pop y el arte en una sola prenda.

Combinado con unos pantalones negros de vestir y un cinturón le dará a nuestro estilismo un acabado de 10. Podrás hacerte con esta prenda que siempre quedará bien, con unos vaqueros o una falda de tubo. Las posibilidades de esta prenda son enormes, Zara ha creado una prenda de esas que siempre quedan bien.

Es un top atemporal, pasaron los años y siempre será bonito. Teniendo en cuenta que cuesta solo 12 euros y parece sacado de una tienda de alta gama, es la oportunidad que estábamos esperando. Quedan pocas unidades en la web y está volando de las tiendas después de que Osorno lo luciera en este importante viaje.