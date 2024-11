Pino Montesdeoca revalida el título de mejor invitada con este look 

Pino Montesdeoca ha vuelto a demostrar por qué es considerada una de las invitadas mejores vestidas en cada evento al que asiste. En esta ocasión, su presencia en el estreno de la película Amanece en Samaná, hace escasos días, no pasó desapercibida, gracias a un look que combina elegancia, originalidad y un toque de frescura, perfecto para la alfombra roja. Con un estilo que refleja tanto su personalidad como un profundo conocimiento de la moda, Pino ha conseguido una vez más destacar, reafirmando su título de «mejor invitada» y mostrando cómo la moda puede ser una forma de expresión que va más allá de las tendencias y de la edad.

El atuendo de Pino para este estreno fue la una combinación perfecta de sofisticación y modernidad. La modelo se enfundó en un traje sastre de color beige con una chaqueta de corte clásico y pantalones de pernera ancha que, más allá de evocar una estética atemporal que pocos logran llevar con tanta naturalidad, resaltaba su piel y el color de su cabello. Canaria de nacimiento, Pino combinó dichas prendas con una camisa estampada en tonos rosados ​​y con un patrón floral vibrante, que aportaba el toque de color y vitalidad al look.

Pino Montesdeoca en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Esta mezcla de estampado y color, sumada a la elección de un traje clásico, demuestran un gran sentido del estilo, y logran una estética que es tan arriesgada como sofisticada. Algo que quedó igualmente patente con la elección del calzado. Pino optó por unos botines en tono marrón oscuro. Este calzado aportó un toque ligeramente más informal y moderno al conjunto, alejándose de los clásicos tacones altos que suelen ser comunes en estos eventos, y añadiendo una dosis de autenticidad a su estilo.

Y hay más. Otro aspecto que realza el estilo de Pino Montesdeoca en cada una de sus apariciones es su melena suelta y al natural. Con su cabello gris largo y suelto, Pino rompe con los estereotipos de la edad y muestra una belleza natural que es tanto impactante como inspiradora. Además, demuestra que la moda no tiene que ver con la juventud, sino con la autenticidad y el saber llevar lo que se elige con confianza. La decisión de llevar el cabello suelto en lugar de recogerlo dio a Pino un aire relajado y auténtico, complementando a la perfección el estilo fluido y cómodo del conjunto. Además, su rostro reflejó una expresión de seguridad y serenidad que transmite una sensación de bienestar y confianza, lo cual es parte fundamental de su magnetismo en la alfombra roja.

Todo sobre Pino Montesdeoca

Pino Montesdeoca entró en la moda hace menos de diez años, cuando tenía 53 años, tras superar un bache de salud. Su salto a la fama se dio gracias a «su singular belleza madura», en sus propias palabras, que la llevó a trabajar con importantes marcas, entre las que destaca Zara, para la cual ha protagonizado varias campañas. «¡Contraje un dengue hemorrágico mientras vivía en Las Bahamas! Eso me abrió los ojos, porque yo no estaba preparada para irme de este mundo. Al darme una nueva oportunidad, decidí coger todos los trenes que me aparecieran. Si no me gusta el viaje de uno, me paro en la siguiente estación y cojo otro. Yo solamente quiero disfrutar», contó en una entrevista para la revista ¡Hola!.

Además de su trabajo sobre las pasarelas, Montesdeoca ha incursionado en la actuación, demostrando una versatilidad que la ha llevado a seguir vigente y relevante en el mundo de la moda y el entretenimiento. La canaria ha participado en producciones de éxito, siendo las más sonadas la serie Sky Rojo o el filme Way Down, de Jaume Balagueró. En lo personal Montesdeoca ha optado por llevar una vida privada alejada del espectáculo, siendo reservada sobre sus relaciones familiares y personales.