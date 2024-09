En una industria donde la juventud suele ser vista como clave del éxito, el premio para Pino Montesdeoca subraya la creciente apertura hacia la diversidad, demostrando que el talento y la belleza no tienen edad. Pino Montesdeoca entró en la moda hace menos de diez años, cuando tenía 53 años, tras superar un bache de salud. Su salto a la fama se dio gracias a «su singular belleza madura», en sus propias palabras, que la llevó a trabajar con importantes marcas, entre las que destaca Zara, para la cual ha protagonizado varias campañas. «¡Contraje un dengue hemorrágico mientras vivía en Las Bahamas! Eso me abrió los ojos, porque yo no estaba preparada para irme de este mundo. Al darme una nueva oportunidad, decidí coger todos los trenes que me aparecieran. Si no me gusta el viaje de uno, me paro en la siguiente estación y cojo otro. Yo solamente quiero disfrutar», contó en una entrevista para la revista ¡Hola!.

A pesar de su éxito profesional, en lo personal Montesdeoca ha optado por llevar una vida privada alejada del espectáculo, siendo reservada sobre sus relaciones familiares y personales.

