Analizamos con lupa los momentos ‘fashion’ más icónicos del 2022

Como no podía ser de otra manera, el 2022 ha traído consigo un sinfín de momentos fashion que pasarán a la historia por su importancia. Muchas son las modelos y rostros conocidos que han llevado a cabo una serie de movimientos que no han pasado desapercibidos para personas de todos los rincones del planeta, razón por la que en LOOK hemos querido hacer una recopilación de todas estas situaciones que ya forman parte del recuerdo de los fanáticos del mundo de la moda.

En primer lugar, cabe destacar un momentazo protagonizado por nada más y nada menos que Bella Hadid. Con el mes de octubre recién estrenado, París se vestía de gala para enfrentarse a su Semana de la Moda. Fue durante el desfile de Coperni cuando los diseñadores Sebastian Meyer y Arnaud Vaillan, encargados de la dirección creativa de la firma, dejaron sin palabras a todos los allí presentes al improvisar un vestido creado en ese mismo momento y sobre el cuerpo de la modelo con tan solo un spray blanco que poco a poco iba creando una silueta que favorecía a la esbelta figura de la maniquí, dando lugar finalmente a un resultado con corte midi, off the shoulders y abertura trasera, atrevido a la par que elegante. Por si fuera poco, unos minutos más tarde una modista entraba en escena con sus tijeras para dar el toque final a un outfit sostenible y artesano apartes iguales.

La pasada noche del lunes, 2 de mayo, también fue sin duda una de las jornadas más destacables del 2022. Durante ese día se celebro la Gala Met, un evento benéfico que tiene como principal temática la moda de Estados Unidos. Lo que nadie podía llegar a imaginar en esta ocasión es que estaría marcado por la polémica de la mano de Kim Kardashian, que rescataba el vestido con el que Marilyn Monroe le cantó el Cumpleaños feliz al presidente estadounidense John F. Kennedy en el Madison Square Garden. Una elección para la que la empresaria tuvo incluso que perder peso y que no fue bien vista por algunos, que consideran que se trata de un diseño de exposición que no debe ser usado por nadie más que por la que fuera su propietaria. No obstante, Blake Lively también consiguió acaparar una gran parte de la atención de la fecha, habiéndose coronado año tras año como una de las mejor vestidas del acto en cuestión. Y es que, en esta última velada, la actriz se enfundaba en un diseño de Atelier Versace que en primer lugar se trataba de un vestido bustier con bordados; y en segundo, una sobrefalda con lazada en la cintura en azul turquesa con lazo XXL que, al llegar a la alfombra roja, se retiraba, haciendo referencia así al Empire State.

Para poner el broche de oro a este 2022, cabe destacar la importancia de los looks escogidos por Rosalía en todas y cada una de sus apariciones públicas. Con su último disco, la catalana ha dado de qué hablar y mucho, creando un nuevo estilo basado en las plataformas y los diseños de polipiel que se ha convertido en un must have de la temporada. Y ahora solo queda saber, ¿qué deparará el 2023?