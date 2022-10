La moda se ha convertido ya en el ejemplo más claro de ‘reinventarse o morir’. Y Miu Miu lo sabe de sobra. Este otoño, coincidiendo con las semanas de la moda internacionales, la firma italiana ha vuelto a romper todos los esquemas con su lanzamiento más comentado y aclamado hasta la fecha. Sin miedo al fracaso, Miu Miu ha hecho una reinterpretación de las bailarinas de toda la vida que ya se ha colado en el armario de las celebs más tops del panorama internacional. Y es que, el street style tiene claro que el tenniscore y el balletcore han llegado esta temporada para quedarse.

Desde que las bailarinas acapararan todo el protagonismo en la Fashion Week de París, muchas han sido las versiones que han salido a la luz. Pues uno de los zapatos más clásicos de la industria ha reaparecido en versiones que jamás se habrían imaginado los grandes diseñadores. Es por ello que, esta temporada las bailarinas vivirán su momento más álgido y las grandes firmas lo saben.

Mientras Zara, HyM o Massimo Dutti ya han sacado a la vente sus versiones, Shein ha hecho lo propio. Por tan solo 26 euros, la firma de moda ha sacado su propia interpretación del calzado de moda bajo el nombre “Zapatillas planas con tira cruzada de punta cuadrada”. Una versión low cost ideal para no perderte la tendencia del otoño. Y es que, aunque los mocasines con calcetines han acaparado un gran espacio en la lista de zapatos del momento, lo cierto es que gracias a Bella Hadid, Rosalía o Alexa Chung, las bailarinas han encabezado el ranking.

Un regreso gracias a Miu Miu, que ha basado su colección en recuperar prendas de la infancia, como la falda colegiala de tablas y, en este caso las bailarinas. Un modelo disponible en la web de la firma italiana que está a punto de colgar el sold out. Por 690 euros, el modelo icónico puede adornar tu vestidor, aunque no es un calzado asequible para todos los bolsillos. Un modelo confeccionado en satén, con detalles “muy femeninos” como la tira elástica con el logo que ya ha conquistado el corazón de las it girls más aclamadas del mundo.

Y es que, si tu economía no te permite adquirir unas Miu Miu y la versión más parecida de Shein no te convence, la firma de moda low cost ha lanzado otros dos modelos con el objetivo de llegar a los máximos estilos posibles. Por un lado están las bailarinas más sofisticadas, de punta cuadrada, tiras cruzadas y un pequeño tacón, por tan solo 16,75 euros. Y, por otro lado está el modelo más tradicional con una tira en la zona del tobillo y de antelina, que tan solo cuestas 13,25 euros. Y tú, ¿a qué estás esperando a hacerte con el calzado de la temporada? No importa el precio de Miu Miu, porque a lo largo de estas semanas, las firmas de moda más candentes del panorama nacional no tardarán en lanzar sus propias versiones. Y es que, la moda no es cuestión de economía, sino de saber llevar.