El motivo por el que Amalia de Holanda casi cancela su visita a Madrid

Amalia de Holanda ha hecho un viaje exprés a Madrid para descubrir, junto al alcalde de la capital, una placa conmemorativa junto al jardín de tulipanes que se encuentra instalado en la Plaza de Oriente. La princesa de Orange se ha mostrado en todo momento muy cercana y sonriente, incluso hablando en español, lengua materna de la reina Máxima. Una visita rápida sobre la que ha habido dudas prácticamente hasta el último momento, ya que varias fuentes aseguraron que se había cancelado.

Según algunos medios, el equipo de seguridad de la princesa decidió que no era conveniente que viajara a Madrid, debido a que había algunas preocupaciones en torno a su protección. Sin embargo y, a pesar de las dudas que ha habido hasta prácticamente el último momento, la princesa de Orange sí que ha hecho acto de presencia en la capital española. No obstante, el compromiso oficial no figuraba ni en la agenda de la casa real, ni tampoco en la del Ayuntamiento de Madrid. Eso sí, a posteriori sí que se han compartido los detalles a través de diferentes canales.

Amalia de Holanda y José Luis Martínez-Almeida en Madrid. (Foto: Gtres)

Amalia de Holanda ha estado en el punto de mira de un grupo mafioso en los últimos tiempos. De hecho, precisamente por las amenazas que recibió se trasladó a Madrid durante una etapa para poder continuar con sus estudios con normalidad y pasar desapercibida.

Fue precisamente durante una visita de Estado de los Reyes don Felipe y doña Letizia a los Países Bajos cuando el rey Guillermo Alejandro dio las gracias a Sus Majestades por haber apoyado a Amalia durante su período en la capital española. Ahora la princesa ya ha regresado a los Países Bajos, donde continúa con su formación.

Amalia de Holanda en la Plaza de Oriente de Madrid. (Foto: Gtres)

Según estaba previsto, la heredera iba a inaugurar la placa conmemorativa que se ha colocado al lado del jardín de tulipanes que ella misma donó a la capital española. Este jardín se encuentra ubicado en la Plaza de Oriente, muy cerca del Palacio Real, y fue un detalle para recalcar las buenas relaciones entre ambos países y, en especial, el vínculo de la princesa de Orange con la ciudad. La hija mayor de los reyes de Holanda quiso agradecer con este jardín la hospitalidad y el cariño de los madrileños durante una etapa complicada para ella. Una hospitalidad que ha recalcado de nuevo en esta visita oficial.

Hoy, en agradecimiento por la cálida acogida del pueblo de Madrid a la Princesa de Orange, plantamos en la Plaza de Oriente los tulipanes donados por Su Alteza Real. Un gesto de amistad entre Madrid y los Países Bajos que florecerá en primavera. pic.twitter.com/TE7RDFSIab — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) November 11, 2024

Aunque ha sido ahora cuando Amalia ha visitado el jardín, lo cierto es que las flores se plantaron en el mes de noviembre. Asistieron al acto el alcalde de Madrid y el embajador de los Países Bajos en España, Roel Nieuwenkamp. «Hoy plantamos estos tulipanes en agradecimiento por la cálida acogida del pueblo de Madrid», dijo el alcalde entonces.