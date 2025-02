El 7 de diciembre de 2022 la princesa Amalia, bautizada como Catalina Amalia de Orange celebró su 18 cumpleaños. Ese día la joven fue presentada al Consejo de Estado estando un paso más cerca del que será su trono. La hija de Guillermo y Máxima de Holanda cruzó una línea importante ese día y, tres años y dos meses después ha vuelto a hacerlo. La heredera de la corona holandesa se ha estrenado este sábado 22 de febrero durante el bautizo del buque de apoyo de combate Del Helder en Vlissinger. Esta ha sido la primera cita oficial a la que acude sola, sin la compañía de sus padres, iniciando así la que será su agenda en solitario en este 2025. En LOOK tenemos las imágenes.

La joven de 21 años no solo se ha estrenado en solitario, sino que este año también ha comenzado a recibir su sueldo. La cifra asciende a 1.6 millones de euros anuales y se desglosa en gasto de personal y material, destinados a cubrir los costes relacionados con su papel como heredera, y por otro lado un como salario personal. Esta asignación del erario público, destinado a los monarcas europeos, la recibe desde el pasado 1 de enero, ya que quedó paralizada antes de alcanzar la mayoría de edad. Ella misma tomó la decisión antes de celebrar su cumpleaños, ya que consideraba que no consideraba adecuando recibir la cuantía mientras estudiaba y no desempeñaba funciones reales de forma activa. Amalia está estudiando en la Universidad de Ámsterdam Política, Psicología, Derecho y Economía. Unos estudios que se vio obligada a paralizar por las amenazas que recibió y que le hicieron trasladarse unos días a Madrid.

La princesa Amalia de Holanda en su primer acto en solitario. (Foto: Gtres)

Su primer evento en solitario

La princesa de Orange ha tenido su debut presenciando la botadura del barco que lleva su nombre, un evento que su hermana Alexia ya protagonizó el años pasado en septiembre de 2023. Es por eso que sorprende que la pequeña lo hiciera antes que ella y han sido muchos los que han criticado el retraso de la participación en solitario de Amalia en la vida pública.

El acto ha sido un momento crucial que ha sabido llevar y donde se le ha visto cómoda y tranquila. El bautizo del buque de apoyo de combate Den Helder en Vlissinger. El barco que cuenta con 180 metros de largo y 75 personas de tripulación está diseñado para abastecer a buques por todo el mundo, tanto de combustible, piezas de repuesto y municiones, como de bienes esenciales como agua y alimentos. Además, el Den Helder puede emplearse para luchar contra el tráfico de drogas internacional y ayuda en casos de emergencia o flujos de refugiados.

Durante la jornada Amalia ha recorrido el barco acompañada de los miembros de la tripulación y siendo observada por 1.100 invitados entre personas de Defensa, de la Marina Real, invitados de La Haya, personal del barco y administradores locales. Todos ellos esperaron a que la princesa llegara y fuera recibida por el Comisario Real en funciones Hugo de Jonge, el Secretario de Defensa, Gijs Tuinman, y el alcalde, Bas van den Tillaar.

La princesa Amalia de Holanda en su primer acto en solitario. (Foto: Gtres)

La ceremonia dio comienzo a las 13 horas de este sábado 22 de febrero y lo hizo al son de la banda de infantería de la Marina Real de los Países Bajos. Momento en el que Amalia recibe de la mano de una niña un ramo de flores y un par de sonrisas. Tras los saludos y los discursos previos, se procedió al bautizo en el que Amalia, serena, vestida con un traje de dos piezas, con el que ya le vimos en Grecia, firmado por Max Mara.

La princesa Amalia de Holanda en su primer acto en solitario. (Foto: Gtres)

Con elegancia combina dos tonos, el rosa empolvado de la blazer y el pantalón, con el color camel del jersey de cuello cisne, el abrigo y los complementos y calzado con los que completa el look. Unas botas de tacón fino, una diadema trenzada, pendientes dorados de botón y unos guates de piel, junto con un bolso de mano de Marina Raphael. Con estos básicos atemporales ha logrado crear estilismo que deja ver la evolución de su forma de vestir. Elegante y segura de sí misma ha pronunciado: «Te bautizo Den Helder y te deseo a ti y a tu tripulación un buen viaje». Lo ha dicho mientras cumple con la tradición y tira del cordón consiguiendo que la botella de champán se estrelle contra la proa del buque. Más tarde, con el hacha bautismal y, de forma simbólica y antes de que suene la bocina del barco, el cielo se cubriera de una nube de humo con los colores de la bandera holandesa, rojo, blanco y azul, liberó al navío de sus «últimos obstáculos».

La princesa Amalia de Holanda en su primer acto en solitario. (Foto: Gtres)

Una vez que Amalia terminó con el bautizo del buque, y este quedó listo para soltar amarras y comenzar su camino, se dispuso a conocerlo y recorrerlo, eso sí, lo hizo con extremo cuidado por miedo a poder causarle algún imperfecto. Lejos de conseguirlo, paseó por las diferentes zonas de la embarcación antes de los apretones de manos y despedidas que culminaron con éxito su primera cita en solitario.

Último acto de la princesa Amalia

La primogénita de Guillermo de Holanda ha tenido en este 2025 una agenda activa. En los últimos meses ha participado en actos oficiales junto a él y su mujer Máxima. La primera se celebró el 31 de enero en Polonia. La joven acompañó a sus padres para conmemorar el 80º aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Allí se reunieron con otros dignatarios internacionales como los Reyes de España, Felipe y Letizia.

Amalia de Holanda, el rey Guillermo y la reina Máxima en Polonia. (Foto: Gtres)