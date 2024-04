Amalia de Holanda habla por primera vez de su etapa en Madrid: "Pude encontrar un poco de libertad"

Amalia de Holanda, hija mayor de los reyes Guillermo y Máxima, se ha convertido en noticia a raíz de las declaraciones que ha dados sobre su estancia en España. La princesa heredera se sintió presionada y pensó que lo mejor para su futuro era un cambio de aires, así que participó en un programa de intercambio entre el IE y la Universidad de Ámsterdam. De esta forma pudo encontrar la libertad que estaba buscando y dejar atrás una etapa convulsa.

Los reyes de los Países Bajos garantizaron la seguridad de su primogénita mandándola a Madrid durante una temporada. La ciudad le recibió con los brazos abiertos y contó con el apoyo de la Familia Real española. El pasado 27 de abril se celebró en Holanda el Koningsdag (también conocido como Día del Rey) y Amalia aprovechó para dar unas declaraciones. «Por circunstancias, tuve que trasladarme a Madrid y debo decir honestamente que fue una época maravillosa», comentó al respecto.

“Due to circumstances, I had to move to Madrid & I must honestly say that it was a wonderful time, which also made living here possible and I am extremely grateful to everyone who made it possible and I’m happy to be back. I was indeed able to find a little more freedom.”

🎥 NOS pic.twitter.com/cdUr1dPzOL

— ChristinZ (@ChristinsQueens) April 27, 2024