La transformación de Amalia de Holanda en su 21 cumpleaños

Amalia de Holanda está a punto de empezar una nueva etapa. La heredera al trono de los Países Bajos cumple 21 años, pero será a partir de enero de 2025 cuando se produzca un cambio sustancial en su vida. La hija mayor de los reyes Máxima y Guillermo solicitó hace algunos meses comenzar a recibir la asignación que le corresponde desde que alcanzara la mayoría de edad y a la que renunció mientras estudiaba. Sin embargo, a partir de enero empezará a recibir este dinero para que pueda darle forma a una estructura propia.

A pesar de que Amalia ya tendrá sus propios ingresos, de momento no se espera que tenga su propio gabinete, pero sí podrá contratar a alguien para que la ayude con determinadas cuestiones. La exposición pública de la princesa de Orange ha ido en aumento, pero aún no es mucha. Hay que recordar que Amalia estuvo en el foco de un grupo mafioso y que tuvo que trasladarse durante unos meses a Madrid por su propia seguridad. Una etapa en la que logró pasar desapercibida y en la que contó con el apoyo de los Reyes don Felipe y doña Letizia.

Amalia de Holanda posando. (Foto: Gtres).

Sin prisa por ser reina

Aunque la princesa de Orange es plenamente consciente del papel que tendrá que desempeñar en el futuro, su presencia a nivel oficial contrasta con la de otras herederas. Tanto la princesa Leonor como Elisabeth de los belgas o Ingrid de Noruega están más expuestas que ella. Amalia apenas ha tenido actos oficiales en solitario y todavía no hay planes de que pueda contar con una agenda propia. Es cierto, no obstante, que ha participado en viajes oficiales con sus padres y que no faltó a las fiestas por el 18 cumpleaños de la princesa Ingrid y del príncipe Christian, donde coincidió con otros royals de su generación.

Ella misma ha reconocido en alguna ocasión que no está preparada para reinar. De hecho, si a su padre le pasara algo, preferiría que su madre se convirtiera en regente y se ocupara de todo. Algo que no sería posible, dado que la princesa es mayor de edad.

Amalia de Holanda posando con su familia. (Foto: Gtres).

Hace algunos años, en una entrevista por su 50 cumpleaños, Máxima confesó que ella no la veía como futura reina, sino como su niña, como es lógico. Para la argentina, su hija mayor es una mujer muy responsable, que es consciente de su futuro y que sabrá manejar la situación cuando llegue su momento.

La relación con Máxima

La princesa tiene una relación muy estrecha con su madre, la reina Máxima de Holanda. La consorte lo ha comentado en alguna de las pocas entrevistas que ha dado, como la que le concedió hace algunas semanas al periodista Rick Evers en Nueva York. Unas declaraciones en las que Máxima de Holanda aseguró que Amalia le pide consejo sobre muchos temas, incluidos los trabajos para la universidad. Además, siempre la ha protegido mucho, sobre todo, cuando fue foco de las críticas por su físico.

Amalia y Máxima de Holanda en los JJOO de París. (Foto: Gtres).

El cambio físico de Amalia de Holanda

Uno de los temas que más se ha comentado en el último año ha sido el espectacular cambio físico de la princesa, sobre todo, cuando apareció más delgada y estilizada en un importante acto oficial en el mes de septiembre. Desde la casa real no hicieron declaraciones sobre este cambio en la heredera, pero en diferentes partes del mundo corrieron ríos de tinta con especulaciones y teorías, algunas de ellas, muy llamativas.

Pero, más allá de rumores, lo cierto es que en los últimos tiempos la princesa Amalia ha contado con un importante apoyo, Lizzy Cachel Teubel. Una estilista que ha ejercido de mano derecha de la princesa de Orange, y la ha ayudado en su metamorfosis. Además de contar con el asesoramiento de una estilista, la hija mayor de los reyes de los Países Bajos sigue una rutina de ejercicios en un exclusivo gimnasio, en el que tiene también la posibilidad de aprovechar para relajarse.

Amalia de Holanda en un acto oficial. (Foto: Gtres).

Una celebración en el aire

De momento la casa real no ha confirmado cuáles serán los planes de la princesa Amalia para su 21 cumpleaños, aunque algunos medios especulan con la posibilidad de que se lleve a cabo una gran fiesta, como la que tuvieron Ingrid de Noruega o Christian de Dinamarca por su mayoría de edad. La princesa de Orange no pudo celebrar su 18 cumpleaños por todo lo alto por las restricciones y, aunque ahora mismo no hay nada anunciado, quizás de cara a dentro de unos meses nos sorprendan con una fiesta en la que una de las invitadas sería la princesa de Asturias.