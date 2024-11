Alexia de Holanda ha decidido hacer un cambio en su formación académica. La hermana de la princesa de Orange comenzó hace algunas semanas sus estudios de Ciencias e Ingeniería para el Cambio Social en Londres pero ahora ha sorprendido al cambiar de carrera. La hija mediana de los reyes Máxima y Guillermo se encuentra estudiando en el prestigioso University College de la capital británica donde va a continuar, aunque con un cambio de grado.

A partir de ahora, la princesa va a estudiar Ingeniería Civil, una carrera mucho más técnica que la que hasta ahora estaba cursando. De momento la casa real no se ha pronunciado sobre esta decisión de Alexia aunque el periodista Rick Evers, que sigue los pasos de la familia real de manera constante, ha confirmado que la princesa ha dado este giro a su formación académica.

La princesa Alexia de Holanda en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Fue el pasado mes de agosto cuando desde el departamento de prensa de la familia real anunciaron que Alexia iba a empezar sus estudios universitarios en el Reino Unido. Una decisión que generó un poco de polémica ya que, a diferencia de su hermana mayor, Alexia no apostó por un centro en los Países Bajos. No obstante, lo cierto es que, al no ser la heredera directa al trono, la princesa tiene más libertad que Amalia para decidir su futuro.

A esto hay que añadir que la hija mediana de Máxima y Guillermo -por cierto, la que más se parece físicamente a ella y de la que dicen que es la más argentina-, ya está acostumbrada a residir en el Reino Unido, dado que fue compañera de la princesa Leonor durante los años que la princesa de Asturias pasó en el Atlantic College de Gales.

La princesa Alexia de Holanda en un acto con sus hermanas. (Foto: Gtres).

Estudios técnicos

Cuando se anunció que la princesa iba a estudiar Ciencias e Ingeniería para el Cambio Social la decisión de Alexia llamó mucho la atención, dado que no se trata de una formación habitual entre los miembros de la realeza. Las carreras relacionadas con el Derecho o las Relaciones Internacionales suelen ser las elegidas por los royals, ya que les ayudan a tener una formación adecuada para el papel que van a desempeñar en el futuro. Sin embargo, el caso de Alexia es diferente al de su hermana mayor, ya que ella tiene más libertad de elección y no está obligada a ejercer una función oficial.

No obstante, y a pesar de que desde la casa real no han hecho declaraciones -porque siempre han mantenido que el tiempo de estudio de las hijas de los reyes es privado-, todo apunta a que la princesa no estaba muy convencida de estos estudios y por eso ha decidido cambiar de licenciatura. La nueva elección de Alexia es aún más sorprendente si cabe, ya que se ha decantado por una formación absolutamente técnica. No se sabe todavía por qué Alexia ha apostado por esta carrera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Koninklijk Huis (@koninklijkhuis)

La nueva carrera elegida por Alexia se centra en el diseño y construcción de infraestructuras, puentes, túneles, diques y otras construcciones tanto dentro como cerca del agua. Eso sí, la princesa va a continuar en el University College de Londres, que fue fundado a principios del siglo XIX como alternativa a las universidades de Oxford y Cambridge.