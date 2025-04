Amalia de Holanda inaugura junto a Almeida un nuevo jardín de tulipanes en Madrid

El papel de Amalia de Holanda como heredera al trono es cada vez mayor. Tanto es así que sus compromisos no dejan de aumentar no solo dentro de las fronteras de su país, si no también fuera de ellas. Sin ir más lejos, este lunes 7 de abril, ha sido la encargada de inaugurar un jardín de tulipanes en la Plaza de Oriente de Madrid junto a José Luis Martínez- Almeida, el alcalde de la ciudad. La primogénita de los reyes de Holanda ha descubierto ante la atenta mirada de numerosos medios una placa conmemorativa en la que agradece el buen trato que recibió en todo momento cuando se instaló en la capital española en 2023 por las amenazas que recibía por parte de un grupo de crimen organizado. «Muchas gracias por mi tiempo en Madrid. ¡Disfruten de los tulipanes! La princesa de Orange. Reino de los Países Bajos. Primavera 2025».

Fue el pasado 11 de noviembre cuando el embajador de los Países Bajos en España, Roel Nieuwenkamp, plantó 7.000 bulbos de tulipanes en la zona mencionada de la ciudad madrileña. Sin embargo, no ha sido hasta ahora, con la llegada de la primavera, cuando estas flores tan características de los Países Bajos han comenzado a florecer. Es por ello por lo que el acto se ha celebrado este 7 de abril. Aunque ha sido breve, lo cierto es que ha estado cargado de emotividad y significado, ya que representa una nueva muestra de agradecimiento de la princesa Amalia hacia nuestro país. Este gesto refuerza los lazos de cercanía y afecto que la heredera mantiene con España, una región que ha sido una parte importante de su vida en los últimos años.

José Luis Martínez- Almeida y Amalia han estado charlando animadamente durante todo el acto y, aprovechando su intervención, el político también ha querido mostrar públicamente su satisfacción por el detalle que ha tenido la princesa con la capital madrileña. «Estamos muy orgullosos de haber podido echar una mano en tiempos difíciles para la princesa y de que pudiera estar en esta ciudad, estudiar en esta ciudad y que haya tenido este detalle. La verdad es que nos conmueve», expresaba.

Para la ocasión, Amalia de Holanda ha optado por un vestido de la firma francesa Ba&sh con un estampado en tonos burdeos y blancos, con escote en forma de V y una falda de vuelo. Su precio es 275 euros y está disponible en la página oficial de la marca. La royal lo ha combinado con unas botas de piel, del mismo tono, con un bolso de hombre de Natan, la firma belga que es todo un éxito entre la jet set internacional.