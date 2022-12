El retorno del Rey Felipe a uno de los lugares más felices de su vida

El Rey Felipe vuelve a Washington. Tal como ha confirmado la Casa de S.M. el Rey en la agenda de actividades previstas para los próximos días, el monarca visitará la ciudad del Capitolio el próximo viernes, 2 de diciembre. Don Felipe mantendrá un encuentro con la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), la señora Kristalina Georgieva y, más tarde, asistirá a la celebración del centenario del Masters of Science in Foreign Service (MSFS) Program, el mismo programa que él que estudió en 1995.

El Masters of Science in Foreign Service (MSFS) es la maestría profesional más antigua en el Edmund A. Walsh School of Foreign Service de la Universidad de Georgetown. Su objetivo es preparar a hombres y mujeres para ser líderes creativos en los sectores público, privado y sin fines de lucro de las relaciones internacionales. De acuerdo con la visión del fundador de la escuela, el Padre Edmund A. Walsh, S.J., MSFS busca inculcar en sus estudiantes un compromiso de servicio con la comunidad internacional y una apreciación de la dimensión ética de las relaciones internacionales.

El School of Foreign Service de la Universidad de Georgetown otorgó el primer título en relaciones internacionales en 1922, mucho antes a que el Departamento de Estado de EE.UU. adoptara la expresión “foreign service”. Desde esa primera promoción, más de 3.000 estudiantes han completado el programa de Master of Science in Foreign Service (MSFS).

En esta ocasión, don Felipe viaja solo a Washington, pero lo cierto es que alguna vez ha podido mostrar a la Reina Letizia su vínculo con la Universidad de Georgetown, a la que es posible que, algún día, asista la Princesa Leonor o incluso la Infanta Sofía. En concreto, Sus Majestades visitaron Georgetown en el año 2015 -ya como Reyes-, pero también lo hicieron años antes, en 2010 y en 2004.

Después de pasar por Canadá y de completar su formación militar y sus estudios en la Universidad Autónoma, el entonces Príncipe de Asturias cursó un programa de posgrado en la prestigiosa universidad americana. Don Felipe vivió dos años en Washington, en un apartamento que compartía con su primo, Pablo de Grecia, en un ambiente alejado de las presiones institucionales. Dicen que fueron unos de los años más felices de su vida.

Fue allí donde conoció a Gigi Howard, con quien fue fotografiado en unas idílicas vacaciones en el Caribe y a la que conoció a través de Marie Chantal Miller.

El pasado mes de julio, el monarca recibió en audiencia a una delegación de alumnos y antiguos alumnos de este la Universidad de Georgetown, que cuenta con un programa con la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Pontificia Comillas. Tres décadas después de finalizar sus estudios allí, don Felipe continúa manteniendo un estrecho contacto con la universidad y así lo ha recalcado en más de una ocasión, como en un discurso que dio en el año 2015: “Llevo esta institución en el corazón y en la mente y contribuyó a mi educación personal e intelectual de tal forma que siempre le estaré agradecido por ello y la honraré”. Quizás este viaje a Washington le sirva no solo para recordar viejos tiempos, sino también para trasladar a su hija mayor algunas ideas de cómo es ahora la universidad que tantas satisfacciones le dio.