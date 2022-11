Leonor ha cumplido recientemente 17 años y desde hace un tiempo que se especula con la posibilidad de que tenga ya su primer noviazgo. El primer candidato que sonó con fuerza fue el compañero del UWC que la pasada Semana Santa le acompañó al cumpleaños de su abuela, Paloma Rocasolano. Pero ha pasado el tiempo y esa historia no ha tenido ninguna continuidad. Ahora, hay nuevas pistas que conducen a que podría haber nacido un feeling especial entre la princesa y el futbolista de la Selección Española, Gavi.

El futbolista sevillano es un año mayor que Leonor -18- y ha saltado a la fama este año gracias a su juventud y desparpajo. Ha tirado las puertas abajo del primer equipo del FC Barcelona y eso le ha valido para hacerse un hueco como titular indiscutible en la Selección, donde es una pieza clave para Luis Enrique. Este mundial ha jugado los dos partidos de la fase de grupos y en el debut marcó un golazo ante la atenta mirada del rey Felipe, que se desplazó a Qatar para ver el debut de La Roja.

Este fin de semana, Socialité ha soltado la liebre al poner encima de la mesa la conexión entre Gavi y Leonor. Para ello se han basado en el testimonio de alguien cercano a uno de los dos: «En el Instituto de Gales hay una carpeta forrada con las fotos de Gavi. Hay indicios que hay un romance, no sabemos si platónico», dice.

El primer indicio de que Gavi es uno de los futbolistas favoritos de la hija mayor de don Felipe y doña Letizia lo encontramos en la foto superior. El día del partido ante Costa Rica, el Rey bajó al vestuario para felicitar personalmente a los jugadores. Allí se llevó una camiseta con el número 9, que es el que lleva el jovencísimo jugador español, que fue quien le hizo entrega de la misma. Si nos fijamos en los detalles, se ve que la camiseta es una talla pequeña para la planta y corpulencia del Rey Felipe, por lo que no se puede descartar que fuera un regalo para Leonor.

La fuente consultada por el programa de Telecinco lo tienen claro: «La talla de la camiseta de no es para el rey Felipe. Es el jugador más guapete de la Selección». Y apuntan que: «Gavi está soltero pero liga mucho, miren como una fan de su edad le escribe su teléfono en un papelito». Esta voz no se esconde y dice que «Leonor y él tienen cosas en común, están predestinados a una profesión desde pequeñitos. La edad no es una barrera pero que sean de la misa es un ingrediente. Y el primo de Leonor, Pablo, ya juega en el Barça», concluye. ¿Cuánto de cierto habrá en esta historia? ¿Veremos a Leonor apoyando a España y viendo a Gavi en directo? Solo el tiempo nos sacará de dudas.