La versión más sobria y elegante de la Reina Letizia no da lugar a la sorpresa

Su Majestad la Reina Letizia ha tenido una tarde de viernes de lo más entretenida al acudir a la final nacional de monólogos científicos Solo de Ciencia. Esta ha sido una cita que ha tenido lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el primer certamen iberoamericano de monólogos científicos. organizado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

El reloj marcaba las 19.00 horas de la tarde cuando doña Letizia hacía acto de presencia en este acto agendado. Una vez más, ha cumplido con su norma no escrita de lucir más informal que de costumbre en este acto. No obstante, eso no significa que haya renunciado a la elegancia. La Reina ha escogido un total look negro con protagonismo para el vestido de & Other Stories, de la colección primavera-verano de 2021 (ella lo estrenó en Palma de Mallorca) y que, por cierto, empieza a ganar protagonismo en el armario de sus hijas. Como detalles del outfit cabe destacar su aire lencero, confección en satén, largo midi y cuello halter.

La Reina Letizia, en su visita a los monólogos científicos

Hace un año que la consorte de Felipe VI dejó una grata sorpresa al aparecer en este evento, al que tradicionalmente va sola, acompañada del Rey. No ha sido así en esta ocasión y el monarca no ha estado presente.

El hecho de dejar los hombros al aire ha hecho que volvamos a ver la versión más musculada de la Reina Letizia. Da igual cuántos años pasen, su estado físico sigue siendo envidiable.

La Reina Letizia, en su visita a los monólogos científicos

Como complementos, la consorte ha escogido unos slingback de Manolo Blahnik que estrenó en marzo de 2019 precisamente en este mismo evento. Como pendientes, unos aros de circonita plateadas, firmados Coolook; y el anillo de Corterno.

La Reina Letizia y los monólogos científicos

La celebración de este certamen tiene como objetivo involucrar y formar a investigadores en la divulgación científica desde las primeras etapas de su carrera profesional. Además, es una oportunidad excepcional para poner en valor el uso del español como lengua de la comunicación científica a través de un formato innovador, ameno y cercano con el público general.

Las 8 personas que participan en la final nacional, son:

Daniel A. Orts Gonzálvez (Alicante). Médico de Conductas Adictivas en un Centro de Salud en Paterna, Valencia.

(Alicante). Médico de Conductas Adictivas en un Centro de Salud en Paterna, Valencia. Alejandro Requena Menéndez (Valencia). Técnico superior de apoyo a la investigación en el Instituto Integrativo de Biología de Sistemas (centro CSIC, mixto con la UV).

(Valencia). Técnico superior de apoyo a la investigación en el Instituto Integrativo de Biología de Sistemas (centro CSIC, mixto con la UV). Ángela Varela Neila (Burgos). Técnica de Apoyo a la Investigación en la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Burgos.

(Burgos). Técnica de Apoyo a la Investigación en la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Burgos. Daniel Pellicer Roig (Valencia). Estudiante de doctorado en la Universitat de València.

(Valencia). Estudiante de doctorado en la Universitat de València. Marcos Nuévalos Guaita (Valencia). Investigador predoctoral FPU en el Centro Nacional de Microbiología.

(Valencia). Investigador predoctoral FPU en el Centro Nacional de Microbiología. Marta Trillo Domínguez (A Coruña). Realizando el Trabajo de Fin de Grado en el centro de investigación CiMUS en Santiago de Compostela.

(A Coruña). Realizando el Trabajo de Fin de Grado en el centro de investigación CiMUS en Santiago de Compostela. Stéphanie Aparicio Antón (Lyon, Francia). Departamento de I+D+i en la empresa Global Omnium.

(Lyon, Francia). Departamento de I+D+i en la empresa Global Omnium. Adrián de la Fuente Ballesteros (Valladolid). Realizando tesis doctoral en la Universidad de Valladolid como personal investigador predoctoral en formación contratado.

La Reina Letizia, en su visita a los monólogos científicos

Letizia con el deporte

Este ha sido el último acto de la madre de Leonor y Sofía esta semana. Con él cierra otros 7 días de trabajo. La próxima vez que podremos verla será el martes 27 de junio, cuando la Reina despedirá, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, a la concentración de la Selección Nacional de Fútbol participante en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023. Buscará desear suerte a nuestras jugadores de cara a una cita que se disputa entre el 20 de julio y el 20 de agosto. Una buena manera de desterrar el mito de que no está presente en las grandes citas del deporte femenino español.