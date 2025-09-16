La Reina Letizia confía en su fórmula infalible para poner rumbo a Egipto

Previo a su viaje de Estado a Egipto, ha tenido lugar la despedida con honores de don Felipe y doña Letizia en el aeropuerto de Madrid, donde la Reina ha seguido su línea estilística

Un día después de soplar las velas de su 53 cumpleaños, la Reina Letizia ha puesto rumbo a un nuevo viaje de Estado junto al Rey Felipe VI. Esta vez, el destino es Egipto y Sus Majestades estarán allí hasta el próximo viernes, cuando regresarán a España.

Como suele ser habitual en este tipo de viajes, se ha llevado a cabo una despedida con honores en el Pabellón de Estado del aeropuerto de Madrid-Adolfo Suárez. Ha sido en torno a las 12:30 de la mañana cuando ha comenzado el acto, en el que han participado algunas autoridades. Sin embargo, ha sido la Reina la que ha acaparado todas las miradas.

Los Reyes Felipe y Letizia en Madrid. (Foto: Gtres)

El look de la Reina Letizia

Para esta ocasión, la Reina Letizia ha vuelto a confiar en la fórmula de estilo a la que suele recurrir en muchos de sus actos oficiales. Doña Letizia ha apostado por un traje sastre de chaqueta y pantalón. La esposa del Rey Felipe VI tiene numerosos trajes de este tipo en su armario, hasta el punto de que se han convertido para ella en una especie de uniforme perfecto para cualquier ocasión. También sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía recurren de manera habitual a este tipo de trajes, que aportan un aire sofisticado y formal.

Esta vez, doña Letizia ha elegido un conjunto en un suave color celeste de la firma alemana Hugo Boss, una de las imprescindibles de su armario. Está compuesto por una chaqueta entallada con botonadura en negro y pantalón de pernera ancha. La Reina ha completado su estilismo con unos zapatos destalonados de tacón bajo en negro de Massimo Dutti y un bolso de Carolina Herrera, en concreto, el modelo Doma Insignia Satchel mediano, que tiene en varios colores y que es uno de sus básicos para el día a día.

La Reina Letizia con un traje azul. (Foto: Gtres)

En cuanto a las joyas, la Reina ha llevado su inseparable sortija de Coreterno y unos pendientes de la firma de la actriz Bárbara Goenaga. Últimamente recurre a menudo a piezas de la colección de la intérprete. Esta vez ha elegido el modelo con forma de rayo y elaborado en oro con brillantes.

Los Reyes durante su despedida oficial. (Foto: Gtres)

Una intensa agenda

Este viaje es el primero de los Reyes don Felipe y doña Letizia de estas características en casi un año, ya que la última vez que hicieron un viaje de Estado fue a Italia a finales de 2024. Ahora tienen por delante varios días cargados de actos oficiales en los que podremos ver imágenes que quedarán grabadas en la memoria, ya que van a visitar zonas emblemáticas y de gran relevancia histórica como el Valle de los Reyes, entre otras.

Este viaje de Estado es el primero de los Reyes a Egipto desde que don Felipe se convirtiera en monarca en 2014. La última visita al país de don Juan Carlos y doña Sofía fue en 2008, cuando se firmó un tratado entre España y Egipto.