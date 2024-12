Los dos posts más esperados del Instagram de la Casa Real

Desde que la Casa Real inaugurase el perfil oficial de la Familia Real en la red social Instagram coincidiendo con el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como jefe del Estado, hemos podido tener una visión más cercana, directa y casi inmediata de las actividades de la Corona. Una perspectiva acorde a los nuevos tiempos y que va en consonancia con las formas de hacer de otras monarquías. En el Instagram de la Casa Real se han publicado detalles de los actos y compromisos a los que ha asistido el Rey Felipe, pero también la Reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía o la Reina doña Sofía. Además, no solamente se han compartido publicaciones, sino que se han publicado vídeos cortos a través de los stories, que ofrecen una sensación de inmediatez.

Aprovechando la llegada del final del año, desde Zarzuela han querido recopilar una serie de imágenes simbólicas o especiales que repasan los últimos doce meses de actividad de la Familia Real. Doce meses, por cierto, marcados por el décimo aniversario del reinado de Felipe VI. Por este motivo se han publicado cuatro posts en total dedicados a cada uno de los miembros centrales de la Familia Real.

El primero de ellos, como es lógico, sobre el Rey Felipe, como jefe del Estado y cabeza de la monarquía. Un total de 20 imágenes que incluyen fotografías del monarca en su despacho, en actividades internacionales, con niños, con deportistas y, por supuesto, apoyando a los afectados por las riadas del mes de octubre en Valencia y otras zonas de nuestra geografía.

En el post dedicado a la Reina Letizia había imágenes de sus viajes de cooperación, en París en los Juegos Paralímpicos, participando en diferentes actividades oficiale y con sus hijas, de la sesión de fotos que se distribuyó con motivo del 20 aniversario de la boda de los Reyes.

Leonor y Sofía, más protagonistas

Sin embargo, los dos posts que más han llamado la atención han sido los dedicados a la princesa Leonor y a la infanta Sofía. La hija menor de los Reyes, además, ha debutado en su primer acto oficial en solitario a mediados del mes de diciembre.

En el caso de la recopilación de la princesa de Asturias que se ha publicado en el Instagram de la Casa Real consta de un total de 20 fotografías, entre las que destacan varias de los actos del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como jefe del Estado. También hay de su formación militar, tanto en Marín como en Zaragoza, y de su primer viaje internacional a Lisboa. Por supuesto, hay imágenes de la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Asturias y de la última edición de los galardones de la Fundación Princesa de Gerona.

La última galería que se ha compartido hasta ahora ha sido la que se centra en la infanta Sofía. La hija menor de los Reyes es un apoyo fundamental para su hermana, pero, hasta hace muy poco, ni siquiera había participado en un acto en solitario. No obstante, ha estado presente en muchas citas importantes a lo largo del año, desde los actos en Oviedo hasta su reciente estreno en la Galería de las Colecciones Reales.

El post que falta

Aunque ya se han dedicado recopilaciones a los cuatro miembros principales de la Familia Real, se echa de menos en el Instagram de la Casa Real un post centrado en la labor de la Reina Sofía. No se sabe si es porque todavía no se ha compartido -lo cual es probable- o porque no se vaya a hacer. Al fin y al cabo, en el Instagram de la Familia Real ha tenido cabida desde el primer momento la agenda de la madre del Rey, que sigue siendo un miembro fundamental de la institución.