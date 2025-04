Faltan unos días para que Isabella de Dinamarca alcance la mayoría de edad. La segunda hija de los reyes Federico y Mary, quien es apenas unos días mayor que la infanta Sofía, celebrará sus 18 años el próximo 21 de abril. No obstante, la Casa Real danesa ha decidido anticiparse y conmemorar esta fecha tan especial con gran entusiasmo. Aunque Isabella no es la heredera al trono -por lo que no se ha organizado una cena de gala como la que tuvo su hermano Christian al cumplir los 18-, sí han celebrado tal hito este martes, 15 de abril, con un espectáculo en el Teatro Real de Copenhague al que han sido invitados jóvenes de entre 17 y 24 años del país escandinavo.

Ha sido alrededor de las 19:30 horas cuando la princesa Isabella se ha dejado ver en el lugar acompañada por sus padres y sus hermanos: Christian, quien interrumpió temporalmente su formación militar para asistir al evento, y los mellizos Vincent y Josephine. Tampoco han faltado la emérita Margarita, ni sus tía-abuelas, Ana María de Grecia y la princesa Benedicta. El código de vestimenta establecido para el concierto era de gala, excluyendo el uso de tiara, una indicación que la princesa ha respetado estrictamente. Isabella se ha enfundado en un vestido azul marino confeccionado en tul con destellos brillantes. El diseño, de tirantes anchos, escote recto, corpiño ajustado y amplia falda de vuelo, destaca por un detalle en la parte posterior: un aplique blanco de pedrería que aporta un toque distintivo al conjunto elegido para la ocasión.

Los reyes Federico y Mary de Dinamarca cuando a su hija Isabella en su 18 cumpleaños. (Foto: Gtres)

Isabella ha completado su look con unos pendientes que pertenecen a su madre, la reina Mary. Adquiridos en diciembre de 2016 en una subasta de la casa Bruun Rasmussen por 5.350 euros, se trata de unos pendientes de diamantes montados en oro blanco de 18 quilates. Cada uno está engastado con múltiples diamantes de talla brillante, con un peso total aproximado de 9,50 quilates. La reina Mary lució esta joya por primera vez en Noruega, durante la celebración conjunta del 80º cumpleaños del rey Harald y la reina Sonia, y desde entonces han sido parte de su joyero habitual.

Aunque ya ha tenido otras apariciones con vestimenta de gala, este evento marca una de las presentaciones más destacadas de la princesa Isabella en ese contexto. Su primera vez en un acto de estas características fue en septiembre de 2022, con motivo del 50 aniversario del ascenso al trono de la reina Margarita. Para aquella ocasión, la princesa eligió un vestido rojo del diseñador Lasse Spangenberg, con escote palabra de honor, detalles de pedrería en la cintura y un bajo asimétrico, acompañado por un tul sobre los hombros que completaba el look.

La princesa Isabella de Dinamarca en su 18 cumpleaños. (Foto: Gtres)

El look de la reina Margarita y Mary de Dinamarca

Aunque la protagonista de la velada ha sido la princesa Isabella, el estilismo de Mary de Dinamarca tampoco ha pasado desapercibido. La esposa de Federico X ha rescatado de su armario un diseño de Malene Birger que conserva desde septiembre de 2007, cuando lo estrenó durante una visita oficial a Nueva York junto al entonces príncipe heredero Federico. El conjunto está compuesto por una falda de corte sirena, adornada con lentejuelas blancas dispuestas en forma de cientos de flecos, y un top negro tipo corsé, de manga corta y escote en cascada tanto en la parte frontal como en la trasera.

La reina Mary de Dinamarca en el 18 cumpleaños de la princesa Isabella. (Foto: Gtres)

Por su parte, la reina Margarita también ha apostado por un look con historia, combinado con una estola de pelo sintético. Se trata de un diseño en tono morado, con base satinada, tirantes finos, escote recto y falda de corte A. La parte superior, a modo de blusa, está confeccionada en encaje floral, con cuello recto y manga francesa. Este elegante vestido fue el elegido por la reina emérita para uno de sus últimos retratos oficiales como monarca.