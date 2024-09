Marta Luisa de Noruega cumple 53 años, pero para ella será un aniversario diferente. Es la primera vez que la princesa celebra su cumpleaños desde que contrajera matrimonio el 31 de agosto con el chamán Durek Verrett, en un enlace atípico y peculiar. Un broche de oro a una relación que comenzó en el año 2019 y que ha estado marcada por numerosas polémicas. Una de ellas en concreto llevó a la hija mayor de los reyes Harald y Sonia de Noruega a renunciar a su papel como representante de la Corona, pero mantuvo el título de princesa. Sin embargo, a pesar de esta renuncia, en Noruega se ha abierto un importante debate sobre si resulta oportuno o adecuado que la hermana del príncipe Haakon mantenga su título de princesa y todo lo que ello implica.

Una reciente encuesta realizada por NRK ha revelado que casi el 70% de la población quiere que la princesa pierda su título. Marta Luisa, al igual que el hijo menor de los príncipes Haakon y Mette-Marit, no tiene tratamiento de alteza real ni forma parte de la agenda oficial, pero el uso que ha hecho en el pasado de su título ha sido muy cuestionado. De hecho, en estos momentos, solamente el 16% de los noruegos están a favor de que mantenga el título, aunque no lo use.

Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verret. (Foto: Gtres)

Esta misma encuesta ha demostrado que el apoyo a la monarquía ha caído, aunque la buena noticia es que algunos de sus miembros siguen estando muy valorados. El rey Harald de Noruega ha obtenido una puntuación de 9.3, mientras que la reina Sonia se ha quedado en el 9. Los príncipes Haakon y Mette-Marit han logrado 8.8 y 7.4 puntos respectivamente y la princesa Ingrid ha alcanzado el 8.5. La peor valorada ha sido la princesa Marta Luisa, con apenas tres puntos.

El problema del título de Marta Luisa

Aunque no se sabe si la Casa Real de Noruega tomará algún tipo de decisión en el futuro sobre el título que aún ostenta Marta Luisa, lo cierto es que, ya en el año 2019 ella misma informó de que no iba a utilizar su título de princesa en sus actividades comerciales, tras llegar a un acuerdo con el rey. En aquel momento aseguró que solamente haría uso de su título cuando representara a la Familia Real de Noruega. No era la primera vez que la princesa hacía una renuncia de estas características ya que, en 2002, a raíz de su boda con Ari Behn, también prescindió del tratamiento de alteza real.

La fiesta previa a la boda de Marta Luisa y Durek Verrett. (Foto: Gtres)

En 2022, tras el anuncio de la reina Margarita de retirar los títulos a los hijos del príncipe Joaquín de Dinamarca, algunos medios noruegos especularon con la posibilidad de que se hiciera algo similar en Noruega. Según se publicó, se habían llevado a cabo algunas reuniones de alto nivel para estudiar el tema, en las que participó la propia Marta Luisa

En noviembre de dicho año, cuando ya se había anunciado el compromiso entre la hermana del príncipe Haakon y el chamán, se confirmó que la hija mayor del rey Harald iba a dejar de desempeñar funciones oficiales, para que se pudiera establecer una distinción clara entre sus propias actividades y la conexión con la Casa Real. En un comunicado se confirmó además que, pese a esto, el rey Harald quería que su hija conservara su título. Eso sí, desde hace pocas semanas ha sido relegada en la web de la Familia Real de Noruega a un área secundaria, al margen de los principales miembros.

Pese a la polémica, Marta Luisa nunca ha dicho que quiera renunciar a su título. Es más, cuando anunció su romance con Durek Verrett comentó en un programa de televisión que era una princesa y que había nacido en una familia real. Según explicó, no recibía dinero del Estado y tampoco se planteaba renunciar al título que le corresponde por nacimiento.

Mal momento para la monarquía

Según la misma encuesta, el apoyo a la monarquía en Noruega está cayendo de manera significativa. En el año 2017, la Familia Real de Noruega contaba con el apoyo del 81% de la población. Un porcentaje que ha ido descendiendo de forma considerable. Por ejemplo, en 2022 era un 78% de la población la que estaba a favor, mientras que este año ha experimentado una caída muy llamativa. En mayo de 2024, el 68% de los ciudadanos estaban a favor de la monarquía y ahora es un 62%. Asimismo, han aumentado los partidarios de una república.

Marius Borg con su madre y Haakon de Noruega. (Foto: Gtres)

Al margen de la situación de la princesa Marta Luisa, lo cierto es que la monarquía tiene otros frentes abiertos. El pasado año fue el rey Harald el que estuvo en el punto de mira cuando se tuvo que fletar un avión equipado ad hoc después de que sufriera una infección mientras se encontraba de vacaciones en Indonesia.

En agosto de este año el hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega, Marius Borg, el que fue detenido por una presunta agresión a una joven, que tuvo que ser hospitalizada. El hijo de la princesa se disculpó por los hechos y aseguró que arrastraba problemas de salud mental. Sin embargo, pocas semanas después fue detenido de nuevo por violar presuntamente una orden de alejamiento al intentar ponerse en contacto con una ex novia que le ha denunciado por comportamientos violentos.