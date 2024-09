El rey Harald de Noruega reestructura la Casa Real: los cambios, al detalle

La boda de Marta Luisa de Noruega ha sido uno de los acontecimientos más esperados de la esfera royal de los últimos años. La hija mayor de los reyes Harald y Sonia de Noruega se casó el pasado fin de semana con el chamán Durek Verrett. Una celebración de varios días de duración que no estuvo considerada una boda royal al uso, pero a la que sí asistieron miembros de la Familia Real de Noruega y de Suecia.

A pesar de que no se trataba de una boda real como tal y que, además, Marta Luisa ya no tiene papel oficial dentro de la institución, en la Casa Real han publicado imágenes del enlace. Sin embargo, el rey Harald también ha decidido hacer algunos cambios en la estructura de la Familia Real, muy en la línea con otras monarquías.

Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verret. (Foto: Gtres)

La decisión del rey Harald

Aunque la Casa Real no ha emitido ningún comunicado sobre este tema, en la página web de la Familia Real de Noruega se han producido una serie de modificaciones que recuerdan a lo que ya hizo la reina Margarita de Dinamarca o el rey Carlos Gustavo de Suecia. Todos ellos, de una manera u otra, han reducido los miembros oficiales de la institución.

En el caso de la reina Margarita de Dinamarca, retiró los títulos de príncipes y princesa a los hijos del príncipe Joaquín para que pudieran llevar una vida más independiente y no se vieran obligados a representar a la Corona. Una decisión que, por cierto, generó mucho malestar entre su hijo menor y sus nietos. De hecho, la reina tuvo que enviar un comunicado disculpándose porque no había tenido en cuenta algunas sensibilidades cuando anunció su decisión. No obstante, siguió adelante con ella.

Los cambios en la estructura de la Casa Real. (Fuente: Kongehuset)

Antes de eso, el rey Carlos Gustavo de Suecia retiró los tratamientos de alteza real a los hijos de los príncipes Carlos Felipe y Magdalena para que en el futuro no reciban ninguna asignación económica, ni ejerzan funciones de representación.

Ahora el rey Harald ha eliminado de la página web oficial de la Familia Real esta categoría, y la ha cambiado por la de Casa Real. Dentro de la Casa Real se encuentran los reyes Harald y Sonia, los príncipes herederos y la princesa Ingrid Alexandra. Además, se ha creado una categoría al margen, denominada ‘otros miembros de la realeza’ -algo similar a lo que en España conocemos como familia del Rey Felipe VI-.

Los cambios en la estructura de la Casa Real. (Fuente: Kongehuset)

En esta nueva categoría están incluidos el príncipe Sverre Magnus, la princesa Marta Luisa de Noruega y la princesa Astrid. El hijo menor de los príncipes Mette-Marit y Haakon lleva título de príncipe, pero no tiene tratamiento de alteza real, sino simplemente de alteza.

La princesa Marta Luisa también está incluida en esta categoría, como hija de los reyes, aunque renunciara a su papel oficial para que no hubiera conflictos con su vida profesional. La princesa Astrid, hermana del rey Harald, cierra esta categoría. Ella sí que realiza algunas funciones oficiales de manera puntual.

De los que no hay ni rastro es del nuevo marido de la princesa, el chamán Durek Verrett, ni tampoco del hijo mayor de Mette-Marit o de las hijas de Marta Luisa. Un detalle que deja claro que el rey Harald de Noruega quiere marcar distancia con la etapa anterior y que no haya dudas sobre quiénes integran la Casa Real.