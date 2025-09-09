Desde que se supo que el cantante Jaume Anglada había sufrido un atropello en Palma de Mallorca a principios del mes de agosto, el Rey Felipe VI ha estado en todo momento informado de la situación del artista, de las intervenciones a las que se ha sometido y de su evolución. El monarca mantiene una relación estrecha con Anglada, que se ha hecho extensiva a la Reina Letizia, pero fue él quien empezó su amistad con el mallorquín hace ya más de dos décadas.

A pesar de que no hay imágenes, se sabe que el Rey Felipe VI ya le ha visitado en el hospital para interesarse por su estado personalmente. Un gesto que demuestra la buena sintonía que existe entre ambos y la estrecha amistad que les une. Una amistad que empezó en torno al año 2000 y de la que vamos a recordar algunos detalles.

Jaume Anglada en una actuación en Madrid. (Foto: Gtres)

Anglada y Felipe VI, una amistad de más de dos décadas

La amistad entre el monarca y el artista empezó cuando don Felipe era aún príncipe de Asturias y todavía estaba soltero. Es una de esas amistades que se forjan fuera del foco mediático, pero que cuentan con raíces profundas y duraderas. Jaume Anglada se ha convertido en uno de los amigos cercanos al jefe del Estado en su edad adulta, al margen de los amigos que conserva desde la infancia y la juventud, entre los que se encuentran Álvaro Fuster o algunos de sus primos.

Según se sabe, se conocieron a principios de los años 2000 durante la celebración de la Copa del Rey de Vela en Mallorca, una cita a la que don Felipe nunca falta. Ambos compartían su pasión por el mar y por la navegación y coincidieron como tripulantes del velero CAM, que don Felipe patroneaba.

Jaime Anglada durante un concierto en el Club Náutico de Palma de Mallorca. (Foto: Gtres)

Jaume Anglada formó parte de la tripulación de esta embarcación durante más de tres lustros y participó en numerosas ediciones de la Copa del Rey de Vela. Fue en este entorno en el que empezaron a estrechar lazos.

Lo que inicialmente fue una conexión motivada por una afición común y una pasión por el deporte náutico acabó convertida en una sólida amistad. Una amistad en la que la discreción es una de las claves. De hecho, Anglada nunca ha utilizado su relación con la Casa del Rey como medio para promocionar su música, ni tampoco habla de ello.

Felipe VI durante el concierto de Jaime Anglada. (Foto: Gtres)

No obstante, verano tras verano, durante las vacaciones oficiales de la Familia Real en Mallorca, vemos al Rey Felipe VI en los conciertos de Anglada, a veces incluso con la Reina Letizia. Este último verano ha sido solamente el monarca el que asistió a un recital del artista en el Club Náutico de Palma de Mallorca, donde pudimos ver al Rey Felipe VI como un aficionado más entre el público, bailando y coreando las letras de su amigo.