Días de tensión y muchas emociones para la familia real británica. Tras la muerte de la duquesa de Kent la pasada semana, este lunes los Windsor se conmemoran tres años del fallecimiento de la Reina Isabel II. Una jornada que el rey Carlos III se encuentra pasando en el Castillo de Balmoral, como ya ha hecho en otras ocasiones. El monarca no tiene compromisos previstos y la única reacción oficial a este aniversario por parte de fuentes institucionales ha sido una breve publicación recordando a Isabel II.

Mientras el rey Carlos III pasa el día en Escocia, los príncipes de Gales han retomado sus compromisos con un nuevo acto conjunto. Una cita oficial que ha coincidido con el regreso del príncipe Harry a Londres. El duque de Sussex ha llegado esta mañana a la capital británica, donde tiene previsto participar en una serie de actos relacionados con la entrega de los Premios WellChild. Una vez más, su esposa no le ha acompañado.

Una ausencia que según el entorno de la pareja y tal como el propio Harry ha dicho en más de una ocasión está justificada. El hijo menor del rey Carlos III lleva tiempo inmerso en una batalla judicial -perdida por ahora- con el Gobierno por el tema de la protección oficial. Harry no se siente seguro en su tierra natal como para llevar a su familia consigo, para disgusto de su padre.

La actitud de Guillermo

Tanto el príncipe de Gales como su esposa han continuado con su agenda totalmente ajenos al regreso de Harry. La pareja, aún de luto por la muerte de la duquesa de Kent, ha visitado el Instituto de la Mujer. Un acto en el que no estaba prevista la presencia de la princesa, que finalmente ha decidido participar.

Los príncipes de Gales en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Tanto Kate Middleton como Guillermo se han mostrado sonrientes y centrados en su agenda, completamente al margen de la llegada del duque de Sussex, que ha aterrizado en Londres justo al mismo tiempo que ellos estaban en este acto.

Los planes de Harry

Según han confirmado medios ingleses, el duque de Sussex ha aprovechado esta visita en esta fecha tan señalada para ir hasta Windsor, donde se encuentra enterrada su abuela. El mismo día en el que se cumplen tres años del fallecimiento de la monarca, el duque de Sussex ha querido rendirle homenaje en su tumba en la Capilla de San Jorge, el mismo lugar en el que él mismo contrajo matrimonio con Meghan Markle.

A pesar de que perdió su batalla contra el Gobierno por la protección policial, en este viaje sí que ha tenido una escolta oficial que le ha acompañado desde el aeropuerto de Heatrow hasta Windsor, primera parada de su ruta.

Un encuentro imposible

Mientras que en las últimas semanas se ha hablado de un posible acercamiento entre el duque de Sussex y su padre -que podría terminar en un encuentro en este viaje-, la situación de los hermanos es diferente.

Fuentes cercanas a los príncipes de Gales han comentado que el heredero no está dispuesto a perdonarse a su hermano las declaraciones del pasado y la actitud que tanto él como su esposa han mantenido. Precisamente por eso, una reunión entre los dos hijos de Diana de Gales se antoja muy complicada.

De hecho, algunos medios publicaron recientemente que durante las vacaciones de la familia real en Balmoral se llevó a cabo una reunión para tratar el tema de los Sussex. Una reunión en la que el príncipe de Gales reforzó su actitud contraria a cualquier acercamiento e incluso llegó a mostrarse dispuesto a que se retiraran los títulos a Harry y a Meghan. Frente a esto, su esposa, aunque le apoya plenamente, apostó por una postura algo más conciliadora.