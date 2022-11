Desde que Carlos III fue proclamado Rey, muchos han sido son actos institucionales que han marcado su agenda oficial durante todos estos meses. Sin embargo, nunca antes había vivido un episodio como el de hoy.

Este miércoles, el soberano ha puesto rumbo a York para asistir a la inauguración de una estatua de la Reina Isabel II, que casualmente es la primera que se instala en su honor tras su fallecimiento el pasado 8 de septiembre. Una visita que ha realizado en compañía de su esposa, Camilla de Cornualles, y que forma parte de su gira de dos días por el norte de Inglaterra.

Nada más llegar, como es habitual, los monarcas han saludado a todas las personas congregadas en el área de Micklegate Bar de la ciudad británica, sin llegar a imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Ha sido entonces cuando uno de los presentes, el cual se camuflaba entre la multitud, ha empezado a arrojar huevos hacia el matrimonio, tres concretamente.

Pese a su intento de hacerles romper en sus propios cuerpos, lo cierto es que el hombre en cuestión no ha conseguido su objetivo, pues estos han caído en el suelo, justo al lado de Carlos y Camilla, pero sin llegar a rozarles. No obstante, esto no ha evitado la actuación de los guardias de seguridad, quienes se han interpuesto en el camino de los Reyes, apartándoles de las vallas en las que se encontraban saludando a los allí presentes.

Así, mientras gran parte de los congregados amonestaban al agresor mediante abucheos y gritos de «Dios salve al Rey», la policía ha actuado abalanzándose sobre el hombre y deteniéndole tan solo unos minutos después. «Este país está construido sobre la frase de los esclavos», gritaba el detenido mientras las fuerzas de seguridad le conducían al coche oficial.

Sin duda, un suceso de lo más desagradable que, pese a haber truncado los planes de Carlos y Camilla de seguir compartiendo parte de su tiempo con los ciudadanos británicos agolpados en las inmediaciones del lugar, no ha impedido la continuidad de este acto tan especial. Por el momento, no han trascendido más detalles de lo ocurrido. Tampoco la identidad del detenido, ni menos aún la manera en la que se han tomado este altercado el Rey y la consorte.

Es evidente que, además de grandes adeptos, Carlos III ya ha tenido tiempo suficiente como para ganarse algún que otro enemigo. A la vista está que este es uno de ellos, pero no el único. Y es que, aunque el soberano nunca antes se había enfrentado a una situación de este tipo, sí es cierto que no es la primera vez en la que un ciudadano británico le expresa su rechazo. En la visita a Cardiff que realizó el pasado mes de septiembre, el Rey fue abucheado por un grupo de manifestantes antimonárquicos, y tan solo un mes después el monarca tuvo que soportar cómo un grupo de activistas climáticos estampaban dos tartas sobre el rostro de la figura de cera que posee en el museo Madame Tussauds. Un acto vandálico cuyo objetivo era que el soberano británico detuviese las nuevas licencias y los permisos de petróleo y gas.

Además, cabe destacar que el suceso ocurrido este 9 de noviembre ha coincidido con el estreno de la quinta temporada de The Crown, donde, tal y como se ha podido conocer, la imagen de Rey se verá bastante perjudicada por el repaso que la producción ha realizado de su matrimonio con Diana de Gales.