La nueva temporada de The Crown está a punto de ver la luz. Será este próximo día 9 de noviembre cuando la plataforma ponga a disposición de sus suscriptores los nuevos episodios, unos de los que más interés han generado, dado que abordarán algunos de los años más polémicos que ha vivido la monarquía británica.

Es la primera vez que la serie de Netflix se estrena desde la muerte de la Reina Isabel el pasado mes de septiembre y con su hijo mayor, el ya Rey Carlos ya en el trono. A pesar de que desde el Palacio de Buckingham no se han pronunciado de manera oficial sobre este estreno, sí que han sido varias las voces cercanas a los Windsor y afines a la Corona las que a lo largo de las temporadas de esta ficción se han mostrado críticas con la misma. Sin embargo, en esta ocasión, más allá de que la trama parta de hechos reales ficcionados, lo cierto es que el argumento puede resultar especialmente dañino para la institución.

Al margen de que esta temporada aborde algunos de los episodios más dramáticos de la historia de la Reina Isabel, la realidad es que los grandes protagonistas de esta nueva entrega van a ser los entonces príncipes de Gales, Carlos y Diana y toda la problemática en torno a su conflictiva relación. Una situación que, sin duda, podría pasar factura al recién estrenado reinado de Carlos III, en un momento crítico para él.

Hace apenas dos meses que el monarca ha tomado el testigo de su madre en la jefatura del Estado, tras más de medio siglo a la espera, a la sombra de una Reina cuyo legado es ingente y de cuya estela es imposible escapar. Una etapa convulsa para Carlos, que vivió sus años más difíciles durante el matrimonio con Diana y en los años posteriores a la muerte de la Princesa. Fue él el que estuvo en el disparadero junto a Camila, por el simple hecho de estar enamorado de una mujer a la que no se consideraba apta para el papel de reina.

Si bien Carlos fue una víctima de las circunstancias, mucho más lo fue Diana, pero tanto al hoy monarca como a Camila, la opinión pública los condenó de manera radical. Muchos años tuvieron que pasar para que resurgieran de sus cenizas, tanto que hasta la propia Isabel II se vio en la necesidad de emitir un comunicado el pasado mes de febrero para confirmar que Camila debía recibir el título de Reina Consorte. Con la esposa del príncipe Guillermo, por ejemplo, nadie se cuestiona que, llegado el día, será reina.

