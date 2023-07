Estefanía de Mónaco desvela un secreto compartido con Michael Jackson

Estefanía de Mónaco ha retomado su agenda tras conocerse hace unos días la muerte de Baby, el último de los elefantes de los que cuidaba en los terrenos de Fontbonne, cerca de Roc Agel. La hermana del príncipe Alberto no ha faltado un año más a la celebración de la Gala Fight Aids de Mónaco 2023, organizada por la institución que ella misma preside y que presta ayuda y apoyo a personas afectadas por el VIH. Una causa con la que la princesa Estefanía está muy implicada desde hace casi dos décadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fight Aids Monaco (@fight_aids_monaco)

En esta ocasión, Estefanía de Mónaco ha estado acompañada por su hijo Luis y su nuera Marie, que han sido padres de una niña hace pocas semanas. A pesar de que no atraviesa su mejor momento, la Princesa no ha perdido la sonrisa y no ha dudado en acudir al evento, aunque ha apostado por un sobrio look, compuesto por un pantalón negro y una camisa, bajo la cual se podía ver una camiseta con la imagen de Michael Jackson. Un detalle muy significativo ya que, en esta edición, la gala solidaria estaba centrada en el intérprete de Billie Jean. Además, la cita se celebró en la Salle des Etoiles del Sporting Club de Montecarlo, el mismo escenario que acoge cada año el Baile de la Rosa.

Estefanía de Mónaco, en un acto./Gtres

La hermana de Alberto de Mónaco quiso dar las gracias a los asistentes por la colaboración un año más, aunque se mostró muy crítica con algunas de las actitudes que aún se observan respecto a las personas afectadas por el VIH: «Seguimos en el mismo punto en cuanto a estigma y discriminación. Se ha dicho demasiado que es un virus que solo afecta a homosexuales y drogadictos. Hoy en día, más del 50% de las personas que viven con el VIH son mujeres. El sida afecta a todos, dejemos de vivir con los ojos tapados y seamos abiertos de mente, tengamos compasión por los que viven con esta enfermedad. Llevo veinte años diciéndolo: el VIH no se coge con una sonrisa», dijo la Princesa, que es una de las royals que más ha luchado contra los estigmas y la discriminación.

Estefanía de Mónaco en un acto oficial. / Gtres

Además de recordar a Michael Jackson a través de su estilismo, la hermana de la princesa de Hannover también ha relatado una anécdota que vivió junto al rey del pop. Según ha contado, cuando se publicó el álbum Dangerous en 1991, ella era la voz de la ‘chica misteriosa’ del dúo In the closet, aunque en principio se pensó en Madonna. En el vídeo del tema, se recurrió a Naomi Campbell, que hizo playback. Estefanía ha contado cómo fueron los días que pasó junto al artista grabando el tema: «El tiempo que pasé con él en el estudio para grabar esta canción, lo recuerdo como un momento privilegiado en el que hablamos mucho», ha asegurado la Princesa que, en aquel momento, estaba centrada en su propia carrera como cantante.

La hermana del soberano monegasco ha dedicado unas bonitas palabras al cantante y ha destacado su asombrosa potencia en los escenarios frente a su delicadeza en la intimidad: «Un niño extremadamente frágil y vulnerable al que queríamos proteger. Me hubiera gustado, tal vez hubiera podido hacer más por él. Pero así son las cosas, así es la vida», ha revelado la Princesa.