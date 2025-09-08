Mientras que el Rey Felipe VI arrancó el curso institucional de manera oficial el mismo 1 de septiembre, la Reina Letizia no lo va a hacer hasta esta semana. Esto no significa que la esposa del monarca no haya estado trabajando desde que comenzara el mes, sino que ha estado dedicada a otras tareas sin cobertura por parte de los medios. A esto hay que añadir que Sus Majestades tuvieron que interrumpir sus vacaciones la última semana de agosto debido a la delicada situación del país por los incendios.

Una vuelta al trabajo que se espera con gran expectación por los cambios que se han llevado a cabo en las últimas semanas dentro de la estructura de la Casa de S.M. el Rey, en especial, en el entorno de doña Letizia. Nos referimos a la incorporación de Marta Carazo y a la de Rosa Lerchundi.

El rey Felipe VI y la reina Letizia han visitado las zonas afectadas por los incendios en Zamora. (Gtres)

Aunque todavía no las hemos visto en público, las dos veteranas comunicadoras ya forman parte del equipo de Zarzuela. Carazo se ha incorporado como jefa a la secretaría de la Reina, mientras que Lerchundi lo ha hecho en el departamento de comunicación. La llegada de ambas se produce por la marcha de María Ocaña y de Jordi Gutiérrez, cada uno por motivos diferentes.

La primera semana de la Reina

Tal como han confirmado fuentes oficiales, esta semana doña Letizia tiene varios compromisos y se espera que Marta Carazo esté ya a su lado. Desde que Zarzuela anunciara la salida de María Ocaña de manera inesperada por motivos personales sobrevenidos, a la Reina la han acompañado en sus actos otras figuras destacadas del equipo de la Zarzuela, sobre todo Mercedes Araújo, la número dos de Camilo Villarino.

Marta Carazo, periodista de RTVE y nueva mano derecha de Doña Letizia. (Foto: TVE)

El estreno de Marta Carazo en público podría producirse este mismo miércoles por la mañana en Madrid, cuando doña Letizia asista al coloquio Mujer, deporte y sociedad en el marco de la segunda edición del torneo de baloncesto que ha organizado el equipo Challenge 40 Basket.

No va a ser el único compromiso oficial de la Reina esta semana. También está previsto que el jueves doña Letizia asista al III Congreso Internacional sobre trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La última cita oficial será el viernes, ya fuera de Madrid. La Reina participará una vez más en la apertura del curso escolar, uno de los actos más entrañables de su agenda. Este año se trasladará hasta La Rioja y visitará el Centro de Educación Infantil y Primaria Entresotos y el Instituto de Educación Secundaria Gonzalo de Berceo de Rincón de Soto.​

La Reina Letizia en una apertura del curso escolar. (Foto: Gtres)

Semana de despedidas

Además de dar el pistoletazo de salida a su agenda oficial, esta semana la Reina Letizia también ha tenido que despedirse de su hija menor. La infanta Sofía se ha marchado ya a Lisboa para comenzar el primero de los cursos de universidad en el Forward College. La hermana de la princesa Leonor tiene por delante unos días de adaptación antes de que comiencen las clases de cara a la tercera semana de septiembre.