La última aparición de Charlene de Mónaco convierte en protagonista a sus hijos

Jacques y Gabriella, los hijos de los príncipes Alberto y Charlene de Mónaco, se han convertido en protagonistas del último evento que ha realizado la familia Grimaldi. Cumpliendo con al tradición, se han presentado en el famoso pícnic del Principado y han mostrado su cara más amable. Es un momento especial porque los rumores de crisis matrimonial han cobrado mucho peso en los medios. Lo último que se sabe es que supuestamente la princesa Charlene, también conocida como “la princesa triste”, habría firmado un contrato para comprometerse a representar siempre a la Familia Real monagesca.

Los príncipes de Mónaco han pasado parte del verano juntos, concretamente han disfrutado de la costa de Córcega. Sin embargo, fuentes internacionales aseguran que Charlene no regresó a Mónaco con su marido porque supuestamente ha iniciado una nueva vida lejos de su país de adopción. La Casa Real todavía no se ha pronunciado, por eso las sospechas han cobrado tanto protagonismo y cada vez tienen más veracidad. Todo hace pensar que Alberto II se mantendrá en la misma línea y no entrará a dar ningún tipo de explicación.

Charlene de Mónaco en el pícnic del Principado / GTRES

Cumpliendo con la tradición y con el supuesto contrato que habría firmado, Charlene de Mónaco ha acudido acompañada de su marido y de sus hijos al famoso pícnic que organiza el Principado todos los años. Un evento que se celebra al aire libre y que da la bienvenida al nuevo curso escolar. Esta cita ha reunido a casi todos los Grimaldi, pero los que más han llamado la atención son los hijos del soberano.

El comportamiento de Charlene de Mónaco

A pesar de los comentarios y de sus extrañas ausencias, Charlene de Mónaco ha reaparecido junto a Alberto II y ha mostrado su mejor sonrisa. El evento ha tenido lugar el pasado sábado 9 de septiembre y ha reunido a más de mil monegascos en el parque Princesa Antonieta. El jefe del Estado, junto a su esposa y a sus hijos, Jacques y Gabriella, ha estado muy amable y cercano con el pueblo. Afortunadamente el sol les acompañó y pudieron disfrutar al máximo de la jornada. ¿Están intentando callar los rumores de crisis de esta forma para no tener que enviar ningún comunicado oficial? Hay teorías para todos los gustos, pero lo único cierto es que Charlene, al menos de forma pública, sigue al lado de su marido.

Los hijos de Charlene de Mónaco en un acto público / GTRES

El príncipe heredero ha llamado la atención de todos. Tiene 8 años, pero ya se ha convertido en toda una estrella y lo mismo le pasa a su hermana melliza, la pequeña Gabriella. Ambos iban vestidos con una ropa elegante, pero cómoda y ligera para poder disfrutar del entorno natural.

La princesa Gabriella acapara todas las miradas

Los hijos de Charlene de Mónaco / GTRES

La hija del soberano y Charlene de Mónaco también ha tenido mucho peso en el acto. Una joven le regaló un ramo de flores rojas y rosas y ella no se despegó del mismo y posó con su mejor sonrisa. Esta celebración cuenta con casi un siglo de historia, concretamente empezó en 1931.

Jacques de Mónaco ha demostrado estar a la altura, de hecho cada vez tiene más presencia en los eventos oficiales. Alberto II ha tenido muchas muestras de complicidad con él. Los periodistas han sido testigos de la buena relación que hay entre todos los Grimaldi. Sin embargo, las sospechas sobre la posible vida de Charlene no cesan. Son muchos los que insisten en que no vive con el hijo de Raniero III.