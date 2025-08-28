Es algo que no puede evitar. La Reina Letizia siente una especial debilidad por los niños. Lo ha vuelto a demostrar en la visita de Sus Majestades a diferentes zonas de Castilla y León, arrasadas por los fuegos de las últimas semanas. Los Reyes han regresado antes de sus vacaciones privadas para estar al lado de quienes más necesitan su apoyo y consuelo en estos momentos. Todas estas personas que han perdido parte de sus cosas, todo o incluso a seres queridos. Las llamas han campado a sus anchas y han destrozado miles de hectáreas.

La vuelta a la actividad de don Felipe y doña Letizia ha estado marcada por una breve gira para poder estar al lado de quienes necesitan tanto en estos momentos su presencia. Tres días en los que están recorriendo diferentes puntos de nuestro país, desde Castilla y León hasta Extremadura. Al igual que hicieron en La Palma con los afectados por la erupción del volcán o con los damnificados por la DANA el pasado otoño, ahora ha tocado el turno a los incendios. Sobre el terreno, haciendo eso que ellos siempre hacen tan bien: dar una palabra de consuelo e intentar paliar de alguna manera el dolor de haber visto arder los recuerdos.

El Rey Felipe y la Reina Letizia en Zamora. (Foto: Gtres)

Aunque tanto el Rey como la Reina se han detenido con todos los que han requerido su atención, para doña Letizia los más pequeños han sido su objetivo principal. Hemos visto a la esposa del monarca conversando con algunas niñas, incluso abrazándolas. Sin embargo, no es la primera vez que ocurre algo así.

La Reina Letizia con un bebé. (Foto: Gtres)

Doña Letizia tiene debilidad por los más pequeños y esto es algo que hemos comprobado en muchas ocasiones. Es algo que, por cierto, tiene en común con la princesa de Gales, de quien siempre que ve a un bebé intenta cogerlo, hasta el punto de que son constantes las bromas sobre su deseo de tener más hijos.

La Reina Letizia hablando con un niño. (Foto: Gtres)

En el caso de doña Letizia nunca se ha hablado de que hubiera querido tener más hijos después de la infanta Sofía, pero sí que aprovecha siempre que puede para acercarse a los más pequeños. Además de esta última visita a Castilla y León, en ocasiones anteriores también se ha podido comprobar esta predilección de la Reina por los niños. Por ejemplo, cada vez que participa en actos en colegios, como cuando inaugura el curso escolar en diferentes centros, pero también en otros escenarios.

La Reina Letizia con unas niñas. (Foto: Gtres)

Son muchas las imágenes a lo largo de los años que reflejan la ternura de la esposa del Rey Felipe con los bebés o los niños y que muestran su faceta más entrañable y cercana, además de darnos una pequeña idea de cómo podría comportarse ella con Leonor y Sofía cuando eran pequeñas. Sin duda, a la Reina Letizia le encanta que su agenda cuente con actos en los que tiene la posibilidad de compartir tiempo con los más pequeños.