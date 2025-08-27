Letizia se vuelca con las víctimas de los incendios: los besos y abrazos de una reina

Los Reyes Felipe VI y Letizia han enfrentado su vuelta al trabajo centrando su agenda en las víctimas de los incendios que han asolado buena parte del territorio español en las últimas semanas. Este miércoles, 27 de agosto, Sus Majestades se han desplazado hasta la provincia de Zamora, concretamente al parque natural Lago de Sanabria y Sierras de Segundera y de Porto, una de las zonas más damnificadas por el fuego. Allí, lejos de mantenerse distantes, han sacado a relucir su faceta más cercana y amable con los vecinos que esperaban su llegada, la cual se ha dado sobre las 11:30 horas de la mañana.

Después de ser recibidos por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos, los habitantes de San Martín de Castañeda les han saludado entre aplausos, siendo muchos de ellos niños pequeños que también han sido víctimas de estos graves incendios. El monarca y su mujer, como ya han hecho en otras situaciones, se han dado un baño de masas acercándose a hablar con todos ellos para conocer de primera mano sus particulares casos y sus necesidades.

Al mismo tiempo, la madre de la heredera al trono ha dejado para el recuerdo unas cariñosas imágenes que enseguida se han hecho virales. Y es que Doña Letizia ha vuelto a demostrar su devoción por los más pequeños, parándose a hablar con ellos sobre esta tragedia e intentando tranquilizarlos con palabras de consuelo, besos y abrazos, así como transmitiendo tranquilidad y ternura con cada uno.

El Rey Felipe y la Reina Letizia en Zamora. (Foto: Gtres)

Unos gestos que han vuelto a poner de manifiesto su faceta más solidaria, empática y humana, esa que tantas veces ha mostrado en actos públicos pero que, en situaciones como esta, aún cobra más relevancia.

La Reina Letizia en Zamora. (Foto: Gtres)

Después de su visita a Zamora, los Reyes pondrán rumbo esta tarde hasta Las Médulas, en León, otro de los lugares más afectados por el fuego durante este verano. Durante la jornada del jueves, visitarán varias localidades de la provincia gallega de Ourense, siguiendo muy de cerca la evolución de dichos incendios. Una postura muy diferente a la que está mostrando Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, quien, lejos de sumarse a la comitiva real, ha decidido ampliar sus vacaciones de verano y programar una última escapada junto a su mujer, Begoña Gómez, a Andorra.