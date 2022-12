Este 2022 ha sido, sin duda, un año marcado por el amor. Nuevas parejas de famosos han irrumpido en la crónica social protagonizando, por sorpresa, auténticos bombazos que nadie esperaba. Algunas de ellas, presentan un futuro prometedor, pero otras, por el contrario, reúnen todas las papeletas para quedar en el olvido, tal y como lo han hecho muchas otras que, aunque en su día lograron marcar la agenda de los diferentes medios de comunicación por lo tanto que impactaron, años después de sus respectivas rupturas han llegado a salir de la memoria, incluso de los más puestos en prensa rosa.

Si ha habido una ‘pareja’ extraña, por excelencia, esa ha sido la formada por Belén Esteban y Miguel Ángel Muñoz. Según Lecturas, la colaboradora y el actor mantuvieron un sorprendente idilio en el pasado, concretamente en el verano del 2000. Por aquel entonces, la de Paracuellos tenía 26 años, acababa de separarse de Jesulín y atravesaba un momento un tanto complicado. Sin embargo, según el citado medio, todo cambió cuando conoció al protagonista de Un paso adelante gracias a la vidente Cristina Blanco, madre de Miguel Ángel y gran amiga de Belén. Este, en aquella época, era menor, pues todavía tenía 17 años. Pese a ello, esto podría no haber sido un impedimento para que la tertuliana aceptase compartir con él una apasionada aventura.

Varios medios aseguran que el romance fue breve, que no duró más de dos meses, pero sí lo suficiente como para protagonizar unas comprometedoras imágenes juntos en las que se mostraban en una actitud muy cariñosa, y como para compartir un viaje romántico a Cancún, algo que Belén se ha encargado de desmentir años después: “Yo nunca he ido a Cancún. Esas fotos son de hace 15 años en Marbella y en Chamartín”, reveló antes de dejar claro que ella nunca ha mantenido un affaire con el hijo de la que fue su íntima amiga en el pasado: “Yo no he tenido nada con este muchacho. Lo que sale no es verdad”, explicó.

Otra de las parejas que en su día hizo correr ríos de tinta fue la formada por Álex González y Chenoa. Después de que la cantante superase su polémica ruptura con David Bisbal, su camino se cruzó con el del actor, con quien mantuvo su segunda relación amorosa conocida, y también bastante tormentosa. Ambos estaban en puntos muy diferentes, pues cabe destacar que mientras Chenoa ya había llegado a convertirse en una auténtica estrella internacional, González todavía estaba haciendo sus primeros pinitos en el mundo de la televisión.

Se conocieron durante su paso por Hospital Central y, aunque sus comienzos fueron mejor que buenos, pronto llegaron los problemas. Según la opinión de muchos, Álex era incapaz de soportar la excesiva atención de la cantante sintiéndose en una posición inferior que, al parecer, propició un mal rollo entre ambos. “La relación se convirtió en un reproche continuo. Me sentí muy manipulada y era inevitable que no me encontrara mal”, desveló la arista en su libro Defectos perfectos. Sin embargo, en el comunicado que ambos emitieron anunciando su ruptura, aseguraron que esta se debió a “complicaciones de agenda”.

José Coronado siempre ha levantado pasiones allí por donde ha pisado. Tanto, que incluso ha logrado conquistar a famosas bastante más jóvenes que él, como es el caso de Paula Echevarría, con quien vivió un amor de verano de lo más fugaz. Solo llegaron a ser retratados en una ocasión, durante uno de sus viajes a Tenerife. Al parecer, se conocieron por un amigo en común y, dada la discreción que rodeó su relación, nunca llegaron a trascender los motivos de su ruptura.

En su día, también se dijo que Coronado logró encandilar a Isabel Pantoja a raíz de que ambos coincidiesen en el rodaje de la película Yo soy esa. Lo suyo nunca se llegó a confirmar como tal, pero sí es cierto que los rumores de noviazgo les hicieron protagonizar varias portadas de las revistas de la época.

A día de hoy, es difícil relacionar a Sergio Ramos con una mujer que no sea Pilar Rubio, pues ya han pasado diez años desde que el futbolista y la presentadora iniciaron su historia de amor. No obstante, por la vida del exjugador del Real Madrid también han pasado otras mujeres conocidas como Lara Álvarez, con quien compartió más de un año de amor llegando, incluso, a vivir juntos.

Algo parecido ocurre con Sara Carbonero que, pese a que hace tiempo que decidió poner fin a su matrimonio con Iker Casillas siendo varios los hombres con los que se la ha relacionado desde entonces, cuesta identificar a alguno de los amores que la periodista tuvo antes de empezar con el exportero. Uno de ellos fue Jorge Fernández, el afamado presentador de La ruleta de la suerte. Unas fotografías de ellos juntos paseando por las céntricas calles de la capital, hicieron saltar todas las alarmas. Su entorno llegó a asegurar que llevaban varios meses “conociéndose”. Sin embargo, al cabo de un tiempo, decidieron dejarlo.

La vida amorosa de Malú siempre ha estado rodeada de mucho misterio. Sin embargo, además de Albert Rivera, hubo otro rostro conocido con el que se dejó ver en más de una ocasión. Ese no es otro que Gonzalo Miró, con quien protagonizó su romance más mediático. Su relación se desarrolló entre el 2015 y el 2018, pero lo cierto es que nunca se atrevieron a posar juntos en público.

El primer noviazgo sonado de Fonsi Nieto fue nada más y nada menos que con la actriz Elsa Pataky. Increíble, pero cierto. Corría el año 2000, ella ya se había dado a conocer gracias a su destacado papel en Al salir de clase, y el piloto, por su parte, ya había ganado varios campeonatos de motociclismo. Su amor no duró más que cuatro años y medio, que ya es decir.

También han sido muchos los amores que se le han conocido a Mario Casas, pero lo más probable es que sean muy pocos los que recuerden su idilio con Amaia Salamanca. Ella fue su primera pareja conocida y, aunque sus inicios fueron de lo más románticos y pasionales, su relación no terminó de cuajar.

El icónico actor también mantuvo una polémica relación con Berta Vázquez y esta, a su vez, también llegó a ser relacionada con el cantante C. Tangana después de que ambos compartiesen en sus perfiles de Instagram varias imágenes que desataron, de inmediato, los rumores de noviazgo. Días después fueron pillados en el festival de Primavera Sound en una actitud cómplice y cariñosa. El cantante ha tenido muchas musas a lo largo de los últimos años y no cabe duda de que Berta Vázquez ha sido una de ellas.