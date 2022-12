Iker Casillas ha vuelto a colocarse en el ojo del huracán. Su exposición mediática ha aumentado más todavía si cabe al aceptar la oferta de TVE para comentar los partidos de España en el Mundial de Qatar. Las redes sociales se han llenado de comentarios críticos hacia quien fuera portero y capitán de la Selección por su forma de analizar los encuentros y por las bromas que realiza. «Los que dice lo puede decir cualquiera» o «¿cuánto ha cobrado por hacer comentarios?» son solo algunas de las respuestas más amables que se pueden leer hacia su persona en Twitter.

Los últimos meses del ex marido de Sara Carbonero han estado marcados por la polémica gestión que ha hecho de sus redes sociales. Episodios como reconocer su homosexualidad para luego justificar que había sido un hackeo, frases sin aparente sentido o sus TikToks han servido como armas arrojadizas para sus detractores.

Unas críticas que no han alterado en absoluto su decisión de seguir creando contenido y así lo dejó claro en un contundente tuit: «Te van a criticar por lo que eres, por lo que no eres y por lo que creen que eres. Seguramente, también por lo que haces o por lo que dejas de hacer. Y ya por último, por lo que dices…y por lo que no dices!!! TÚ VIVE COJONES!». De hecho, Iker no dudó en sacar pecho hace unos días cuando fue nominado a unos premios que reconocían a Tiktokers influyentes: «¿Pero no era ridículo? Pero no era un desastre? Pero no había crisis de los 40?», escribió sacando pecho.

Iker Casillas con el móvil / Gtres

La estrategia 2.0 de Iker Casillas está más en el alambre que nunca e incluso los expertos en social media concluyeron que se estaba equivocando, tal y como recogió Look en un artículo que explicaba el declive social de una leyenda. Hasta su amigo Fernando Hierro se metió con él y le avisó de que estaba «haciendo el ridículo», de que no intentara modernizarse y le motivó a «volver a ser normal». Ambos comparten mánager.

La sombra de Iker Casillas

El ex jugador del Real Madrid no actúa en solitario. En segundo plano cuenta con un séquito de personas de confianza que le asesoran en distintos aspectos de su vida cotidiana. Ese grupo lo encabeza un hombre que responde al nombre y apellidos de Carlo Cutropía. Este empresario especializado en marketing y deporte desde hace casi cuatro décadas es el representante de Iker Casillas desde el año 2013, además de su mano derecha.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cc (@carlocutropia)

Cutropía gestiona la carrera del mostoleño, al que además le une una gran amistad que deriva en hacer planes juntos. Sin lugar a dudas que se trata de su cliente favorito dentro de su gran abanico de representados, pues basta con ver cómo llena su cuenta de Twitter con retuits de la cuenta oficial de Iker Casillas o que la foto de cabecera es una junto al ex portero.

Empresario por vocación, Cutropía es un hombre muy respetado en el ámbito del deporte y del marketing. Su olfato y atrevimiento para los negocios se comprueban cuando utiliza a Abraham Lincoln y su famosa frase «Si debo derribar un árbol en 8 horas, emplearía 6 en afilar el hacha» para definirse. Sin embargo, este digital ha podido acceder a testimonios de personas pertenecientes al entorno de la comunicación que han podido tratar con él y hablan de él como «un tipo al que es mejor no echarse en cara».

Relación personal, profesional y también como socios. Iker Casillas y su manager han creado y lideran SportBoots, un proyecto que nace como a acelerador e incubador de startups de deporte; una plataforma de coinversión especializada en el mismo, en innovación y en tecnología.

En relación a la vida personal es de reseñar el gran contraste que existe entre un Iker blindado y muy crítico ante los medios, gestión tras la que se encuentra Carlo Cutropía. Muy diferente al estilo que ha demostrado Sara Carbonero, mucho más cercana a los medios de comunicación. Y así ha quedado claro en uno de sus últimos post, cuando al salir del hospital agradeció a la prensa el trato y delicadeza para con ella en uno de sus momentos más complicados. En las antípodas de Casillas.