La impactante amistad de Iker Casillas y Gerard Piqué fuera del campo

No es ningún secreto que entre Gerard Piqué e Iker Casillas siempre ha habido una estrecha relación de amistad que ha sido muy cuestionada por los más fieles futboleros. Tanto es así que, apenas unos días después de que el catalán anunciase su retirada del Barça, ambos se han unido para lanzar un nuevo proyecto profesional en conjunto. Se trata de una competición deportiva bajo el nombre Kings League que arrancará en 2023 y que estará abierta para todos los aficionados.

De la mano de Kun Agüero y varios streamers, el ex guardameta y el ex marido de Shakira formarán 12 equipos para disputar una liga rápida en 11 jornadas, con seis partidos cada una. Una aventura profesional que ha establecido Barcelona como sede y en la que los aficionados que se animen a participar cobrarán por jugar. Una liga que se podrá seguir en abierto por los canales de Twitch de los streamers y que ha afianzado, más que nunca, la polémica y sincera amistad entre el jugador del equipo blanco y el del equipo blaugrana.

Pero no es la primera vez que los ex futbolistas fardan de su buena sintonía, pues en más de una ocasión han utilizado sus redes sociales para trolearse y gastarse bromas de lo más comentadas en el panorama nacional. Corría 2016 cuando los deportistas comenzaron a lanzarse tuits cómicos donde dejaron claro que, fuera del campo, la rivalidad no existía. El catalán, al preguntarle a Casillas sobre el pronóstico para la final de la Champions de ese año, recibió una respuesta que no tardó en dar la vuelta al mundo: “Que la veas conmigo en la selección tomando unas patatitas y unos refrescos”. A lo que Piqué respondió: “Bueno, si acabas pagando tú, el logro será mayor que ganar la Champions!”.

Además de vivir de la mano la victoria del Mundial de Sudáfrica, Iker y Gerard también marcaron el 2010 como el año en el que iniciaron sus relaciones sentimentales. Dos historias de amor paralelas que tienen varias semejanzas. Y es que, aunque han sido romances de lo más mediáticos, ambas parejas siempre han destacado por su hermeticidad. Asimismo, tanto el catalán como el madrileño consiguieron formar una familia, a pesar de que su amor haya cogido otro rumbo. Los dos han vivido separaciones complicadas, motivo por el que ahora se podrían haber unido más que nunca.

Sin embargo, hubo un tiempo en el que su relación no fue del todo bien. Aunque su rivalidad parece haber quedado en el terreno de juego, no siempre ha sido así, pues el mismo Piqué confesó que los problemas entre los futbolistas eran tan graves que tuvieron que realizarse talleres para que las confrontaciones terminaran, sobre todo entre los jugadores de la Selección Española. Y es que, aunque el catalán explicó que nunca se tomó la rivalidad entre clásicos como algo personal, Casillas sí que lo hizo.