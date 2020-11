Nadie se imaginaba que cuando comenzó el 2020, el mundo entero sufriría los estragos de una pandemia que ha causado una brutal crisis tanto sanitaria como económica. Cuando parecía que todo iba bien, aparece el gran desconocido para todos, el coronavirus. Pese a ser conocedores de lo que ocurría al otro lado del mundo, en Wuham, epicentro de la Covid-19, nadie se imaginó lo que ocurriría a partir de marzo. Son numerosos rostros conocido los que nos han dejado como consecuencia de esta enfermedad. Entre ellos se encuentran Lucía Bosé, Carlos Falcó, Esteban Yáñez, Lorenzo Sanz, María Teresa Borbón, entre otros. Sin embargo, el coronavirus no ha sido la única tragedia que ha estado presente estos meses.

El susto de Dani Rovira cuando le diagnosticaron un cáncer del que afortunadamente ya se ha recuperado, el fallecimiento del eterno luchador, Álex Lequio, la muerte de Maradona… Ha sido un 2020 atípico y que ha dejado huella, eso sin duda. Para empezar el 2021 de la mejor de las maneras que mejor forma que compartir esos últimos minutos del año con los presentadores más carismáticos de la televisión. Te contamos todo lo que tienes que saber de las Campanadas 2020-2021.

Telecinco

Hace escasos días salía a la luz quiénes serán los encargados de dar las Campanadas en Telecinco. Tras numerosos rumores, finalmente serán Sandra Barneda y Christian Gálvez los presentadores de la mítica cadena. Para ambos, será la primera vez que se pongan al frente de este día tan especial y emotivo del año. Esta vez, la localización elegida por Mediaset será Gran Canaria, un lugar perfecto desde donde repartir esperanza para este 2021.

Antena 3

Un año más, Antena 3 vuelve a confiar en su presentadora estrella de las Campanadas: Cristina Pedroche. No lo hará sola porque tendrá un compañero excepcional con el que también ha compartido más de un 31 de diciembre, en concreto cinco. Se trata de Alberto Chicote quien también será el encargado de las Campanadas de esta cadena. No cabe duda, que la expectación que despierta el look de la colaboradora se ha convertido en un reclamo año tras año. ¿Con qué nos sorprenderá en esta ocasión?

RTVE

No cabe la menor duda, que RTVE ha hecho una gran apuesta. Ana García Obregón vuelve al trabajo para dar las Campanadas 2020 junto a Anne Igartiburu. Tras el fallecimiento de su hijo, Álex Lequio, la presentadora se retiró del foco mediático para poder sobrellevar el duelo. Ha querido dar el paso y será la encargada de despedir su año más difícil y lo hará «con el corazón roto, pero lleno de amor», tal y como dijo este sábado en una entrevista en la cadena que se ha convertido en su casa desde hace muchos años. Por su parte, Anne Igartiburu ha mostrado la emoción de compartir esa noche con la intérprete de ‘Ana y los 7’.

La Sexta

Otra de las sorpresas de este año es que Iñaki López -La Sexta Noche- y Cristina Pardo -Liarla Pardo- volverán a vestirse de gala por cuarto año consecutivo para decir adiós a este 2020 en La Sexta.