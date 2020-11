Buenas noticias para el rey Felipe, que ha dado negativo en la última prueba de diagnóstico de COVID-19 a la que ha sido sometido, según han informado fuentes oficiales de la Casa de S.M El Rey. Pese a eso, el monarca va a seguir cumpliendo fielmente con el protocolo y va a permanecer en cuarentena preventiva hasta el próximo miércoles 2 de diciembre. Será el próximo jueves cuando vuelva a participar en las actividades de Casa Real.

Esta prueba de diagnosis le ha sido realizada a Felipe VI después de que el pasado domingo mantuviera contacto con una persona que hora después resultó positivo en coronavirus. De inmediato, el Palacio de La Zarzuela emitió un comunicado en el que informaba de que el Rey se iba a confinar para evitar cualquier posible propagación y pese a resultar negativo, aboga por la responsabilidad con la decisión de mantener su cuarentena.

La ausencia del rey Felipe ha cargado de responsabilidad a la reina Letizia. La consorte ha redoblado esfuerzos durante esta semana, por ejemplo viajando en solitario a Sevilla. Allí ofreció el discurso de inauguración del ‘

Tourism Innovation Summit’, un importante congreso sobre turismo e innovación. Una cita a la que a Su Majestad El Rey le habría encantado ir puesto que desde que estallase la pandemia, ambos han estado muy preocupados por el futuro del turismo en nuestro país. A su llegada a la capital hispalense, doña Letizia confirmaba el disgusto del rey: «Está bien, pero le he dado mucha envidia cuando me he despedido de él», contaban fuentes cercanas a los reyes. Letizia volverá a ser protagonista royal única este lunes, con la entrega de los Premios Rey Jaume I en Valencia.

Sí que, en cambio, hemos visto al rey Felipe este mismo viernes por la mañana, cuando ha retomado ‘virtualmente’ su actividad. Lo ha hecho participando en el V Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo, un congreso que se ha celebrado en Barcelona. El rey Felipe ha mostrado su malestar por no estar presente físicamente y a acompañar en la Ciudad Condal a Pedro Sánchez, que ha hecho el discurso de clausura del evento: «Querría haber estado presente allí, pero lamentablemente he tenido que estar confinado de manera preventiva por culpa de la pandemia», ha contado desde una habitación de La Zarzuela.

Look siguió la pista del rey Felipe e informó en exclusiva del último plan privado que hizo antes de confinarse. La semana pasada el monarca dio por zanjada su agenda pública el jueves, con la asistencia en el Palacio de Cibeles a la entrega de la XXVI Edición del Premio Pelayo para juristas de reconocido prestigio. Un acto al que acudió solo, sin la compañía de la Reina. Sin compromisos oficiales programados para la jornada del viernes, don Felipe no quiso perder la oportunidad de acudir al colegio para recoger a una de sus hijas, algo que suele hacer siempre que la agenda se lo permite, tal como se pudo observar en los vídeos que la Casa de S.M. el Rey distribuyó con motivo del cincuenta cumpleaños del monarca.