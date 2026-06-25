¿Qué es La Guaira y dónde se encuentra? Claves sobre el epicentro del doble terremoto en Venezuela

El estado de La Guaira, situado en el norte de Venezuela, es posiblemente la ‘zona cero’ del doble terremoto que ha sacudido al país este jueves. La presidenta del país, Delcy Rodríguez, ha afirmado que se ha convertido en una «zona de desastre» después de los temblores de magnitud 7,5 y 7,2.

La Guaira es una ciudad costera a tan solo 30 kilómetros de Caracas, capital del estado homónimo y principal puerto marítimo de Venezuela. La densidad demográfica varía según la división territorial: el municipio Vargas agrupa a todo el estado de La Guaira y tiene una población de 486.824 habitantes; la ciudad de La Guaira tiene una población estimada de 25.000 habitantes y el área metropolitana incluye zonas aledañas como Catia La Mar, Maiquetía, Macuto y Caraballeda.

Además, se trata de uno de los principales destinos de playa para los habitantes de Caracas por su cercanía. Asimismo, alberga el principal aeropuerto internacional del país, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

Los terremotos en Venezuela destruyeron la ciudad de La Guaira pic.twitter.com/s5lJNG8mda — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) June 25, 2026

La Guaira vuelve a ser golpeada

La Guaira vuelve a ser un escenario de una catástrofe natural. En 1999, un deslave dejó miles de muertos en esta zona. El país también ha vivido terremotos muy graves. En enero de 1929, un terremoto de magnitud 6,9 generó un tsunami que destruyó la ciudad de Cumaná, dejando 800 fallecidos; en agosto de 1950, un seísmo de 6,8 causó un centenar de muertos en El Tocuyo; en julio de 1967, se produjo uno que dejó 245 fallecidos y miles de heridos cerca de Caracas y, en 1997, otro de magnitud 6,9 acabó con 73 muertos, 500 heridos y 3.000 damnificados en la costa este.

El terremoto, además, ha coincidido en un día no laborable, en un día con mayor presencia de visitantes en la zona. Llamado Vargas hasta 2019, La Guaira vive «una verdadera tragedia», según ha dicho la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Las autoridades estiman un primer balance que incluye 32 fallecidos y más de 700 heridos, aunque no se han contado los datos de este estado, donde la magnitud del terremoto está por aclararse. Serían un total de 10.000 y 100.000 fallecidos según el Servicio Geológico de Estados Unidos.