Suena a ciencia ficción pero hay un lugar en el mundo donde el año 2026 todavía no ha llegado y según su calendario todavía es 2018

El calendario gregoriano es el sistema de medición del tiempo más utilizado en el mundo y fue establecido en 1582. Este calendario se emplea en más de 160 países, entre ellos España, Francia, Brasil, México o Australia, y establece, por ejemplo, que el año nuevo comienza el 1 de enero. Sin embargo, el calendario etíope, también llamado calendario Ge’ez, se organiza en 13 meses, 12 de los cuales tienen exactamente 30 días, mientras que el decimotercero, conocido como Pagume, cuenta con cinco o seis días dependiendo de si el año es bisiesto o no.

En este contexto, Etiopía se encuentra ocho años por detrás del calendario occidental debido a un cálculo distinto sobre el nacimiento de Jesucristo. Además, el año nuevo no comienza el 1 de enero, sino el 11 de septiembre (o el 12 en años bisiestos). Otra particularidad del sistema etíope es la forma de medir el tiempo dentro del día. A diferencia del sistema de 24 horas, los días comienzan al amanecer, aproximadamente a las 6:00 de la mañana según el horario occidental, por lo que las horas se interpretan de manera distinta. Así, las 07:00 horas en el sistema occidental equivalen a la 01:00 horas en el sistema etíope.

Así es el calendario etíope

Se trata de un calendario solar muy similar al de las iglesias coptas de Alejandría ya que se basa en el copto tradicional, que a su vez tiene su origen en el Egipto faraónico, donde según los Textos de las Pirámides el año se dividía en 12 meses de 30 días más cinco días epagómenos añadidos al final del último mes para completar el ciclo solar de 365 días.

El calendario juliano, que recibe este nombre porque fue impulsado por Julio César en el año 45 a.C., introdujo mejoras como la adición de un día bisiesto a febrero cada cuatro años, logrando así un año con una duración promedio de 365,25 días. Esto genera un desfase de unos 11 minutos y 14 segundos por año (un día cada 128 años), motivo por el cual en 1583 el papa Gregorio XIII promovió su reforma. Para corregir el desfase, se eliminaron 10 días en 1582, de modo que al jueves 4 de octubre le siguiera el viernes 15 del mismo mes, además de ajustar el sistema de años bisiestos.

El resultado fue un calendario más preciso: en el calendario gregoriano el error es de aproximadamente un día cada 3.324 años, aunque muchos países (especialmente protestantes y ortodoxos) mostraron resistencia al cambio y algunos no lo adoptaron hasta bien entrado el siglo XX, como Grecia, Rumanía, Turquía o Rusia. En el caso de Etiopía, su aislamiento geográfico y sus tradiciones culturales y religiosas favorecieron la conservación del calendario Ge’ez, heredero del copto.

Al igual que éste, se divide en 12 meses de 30 días más los cinco días epagómenos que funcionan como un pequeño decimotercer mes. El sexto epagómeno se añade cada cuatro años el 29 de agosto (según el calendario juliano), de forma que para los etíopes el año suele comenzar el 11 de septiembre del calendario gregoriano, aunque puede ser el 12 en años previos al bisiesto gregoriano, como ocurrirá hasta 2099.

Cabe señalar que el año bisiesto etíope se repite cada cuatro años sin excepción, mientras que en el calendario gregoriano los años centenarios sólo son bisiestos si son divisibles por 400. Por ello, las correspondencias de fechas varían según los siglos; dado que el año 2000 fue bisiesto, la equivalencia actual abarca dos siglos.

El ciclo de cuatro años bisiestos se asocia simbólicamente a los cuatro evangelistas. El primer año tras un año bisiesto etíope se denomina Año de Juan (Kudus Yohannes), seguido del Año de Mateo y el Año de Marcos. El año con sexto día epagomenal corresponde al Año de Lucas. En los años bisiestos, el mes Pagumen tiene seis días, mientras que en los no bisiestos tiene cinco.

En el calendario etíope, el Año Nuevo se denomina Enkutatash (Regalo de Joyas) en amhárico y Ri’se Awde Amets en ge’ez. Se celebra el 20 o 30 de agosto del calendario gregoriano con la festividad de El-Nayrouz, que incluye cantos, bailes, intercambio de flores y celebraciones religiosas. Marca el final de la estación de lluvias y, según la tradición, conmemora el regreso de la reina de Saba a Etiopía tras visitar al rey Salomón en Jerusalén.

El primer mes se llama Meskerem en amhárico (Thout en copto) y comienza el 11 de septiembre gregoriano; los siguientes son Taqemt, Hadar, Tahsas, Taerr, Yakatit, Magabit, Miyazya, Genbo, Sane, Hamle, Nahase y el mencionado Pagumen. En años bisiestos, de septiembre a febrero las fechas se desplazan un día.

En cuanto a la era utilizada, no es el Anno Domini establecido por Dionisio el Exiguo en el siglo VI, que no incluye año cero. Los etíopes utilizan la Era de la Encarnación, basada en la Anunciación de María, situada el 25 de marzo del 9 a.C. según los cálculos de Aniano de Alejandría, lo que genera una diferencia de unos ocho años respecto al sistema occidental.