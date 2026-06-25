Terremoto entre los arqueólogos: encuentran una segunda tumba etrusca intacta justo un año después del primer hallazgo en el mismo lugar

El hallazgo de una segunda tumba etrusca intacta en la necrópolis de San Giuliano, en el centro de Italia, ha sorprendido a la comunidad arqueológica apenas un año después de que se localizara otra cámara funeraria sellada en el mismo enclave.

La nueva cámara ha sido localizada por el equipo del San Giuliano Archaeological Research Project (SGARP), dirigido por el profesor Davide Zori, de la Universidad de Baylor. La investigación ha permitido documentar un segundo enterramiento inviolado en un área donde durante siglos la mayoría de las tumbas fueron saqueadas.

Una segunda tumba sellada confirma la excepcionalidad de San Giuliano

La tumba recién descubierta se encuentra muy cerca de la cámara funeraria intacta hallada en junio de 2025. Durante la apertura, los arqueólogos comprobaron que la losa que cerraba la entrada permanecía exactamente en su posición original y no presentaba fracturas ni señales de manipulación posterior.

La relevancia del hallazgo es enorme porque la gran mayoría de los enterramientos documentados en San Giuliano habían sido expoliados en algún momento desde la conquista romana de la región durante el siglo III a.C. Hasta ahora, los especialistas habían registrado más de seiscientas tumbas en los alrededores de la meseta, pero todas habían sufrido la acción de saqueadores.

La primera tumba intacta, descubierta el 27 de junio de 2025, estaba fechada a finales del siglo VII a.C. En su interior aparecieron cuatro individuos depositados sobre lechos de piedra tallada junto a más de un centenar de objetos funerarios.

Entre los materiales recuperados figuraban cerámicas, armas de hierro, adornos de bronce y delicados pasadores de plata para el cabello, elementos que ofrecieron una valiosa información sobre las prácticas funerarias y la sociedad etrusca de la época.

Qué han encontrado los arqueólogos en el interior de la nueva cámara funeraria

Las primeras observaciones realizadas dentro de la segunda tumba han permitido identificar al menos dos individuos. Uno de ellos habría sido un hombre, una interpretación basada en la presencia de una punta de lanza situada junto a los restos óseos parcialmente conservados.

Aunque el ajuar funerario parece menos abundante que el encontrado en la tumba descubierta en 2025, los investigadores han localizado diversos objetos de interés arqueológico. Entre ellos destacan varias ollas, distintos cálices elaborados en bucchero, al menos un aríbalo y numerosos recipientes cerámicos.

La vigilancia del yacimiento ha sido clave para estos descubrimientos

Según ha explicado el profesor Davide Zori, la aparición de dos tumbas intactas en el mismo sector de la necrópolis con apenas un año de diferencia demuestra la eficacia de las medidas de protección aplicadas en la zona.

Durante décadas, los llamados tombaroli realizaron actividades de saqueo que provocaron la pérdida de una gran cantidad de información arqueológica en el sur de Etruria. Sin embargo, la colaboración entre investigadores, administraciones y organismos responsables del patrimonio ha permitido reforzar la vigilancia del territorio.

Para los responsables del proyecto, estos hallazgos constituyen una evidencia de que la actual estrategia de protección está dando resultados. Además de aportar nuevos datos sobre el mundo etrusco, ofrecen una oportunidad excepcional para estudiar contextos arqueológicos que han llegado prácticamente inalterados hasta nuestros días.