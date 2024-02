‘First Dates’: un soltero acepta hacer un trío con su cita con una curiosa condición

Arranca la semana en First Dates y los espectadores han tenido la oportunidad de conocer a los nuevos solteros que se han presentado en el restaurante del amor. Un encuentro al que se presentaron participantes como Manuel, un deportista que ha tenido mucho éxito con las mujeres.

Ha tenido varias parejas, pero no termina de encajar con ninguna chica. Por ello, ahora busca a una mujer más joven que él y que sea apasionada del deporte. Mientras esperaba a la soltera que se convertiría en su cita, el comensal se presentó ante Carlos Sobera.

El restaurante del amor se llena de magia esta noche ❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates20F en directo en @cuatro 🔴 https://t.co/x6IbzaHzj7 pic.twitter.com/W7rCfjepR5 — First Dates (@firstdates_tv) February 20, 2024

Su cita fue Ana, una mujer con mucho carácter que ha ligado bastante a lo largo de su vida. El primer encuentro entre la pareja ha sido bastante positivo, pero la soltera ha señalado que su cita no tenía cuerpo de deportista. Tras ello, los solteros se trasladaron hasta la mesa para conocerse mejor.

Manuel le explicó que no le importaría dejar su ciudad por amor. Unas intenciones que Ana vio venir y que quiso frenar rápidamente. «La convivencia lo mata todo, yo voy a mi bola y necesito dormir sola», le dejó claro. Pues, ella no buscaba a una persona para convivir porque tenía sus hijas.

La soltera no se encontraba muy cómoda con su cita, pero decidió seguir adelante por respeto. Por ello, cuando salió a la luz el tema del sexo no pudo evitar tomárselo con humor. «¿Cuál es tu fantasía sexual favorita?», ha preguntado ella. «Siempre he querido que mi pareja haga el papel de chico», ha respondido Manuel.

Ana no es sincera con su cita en #FirstDates20F y se lleva un beso que no esperaba: “Has ido directo al morro”https://t.co/hyQTZKFzT6 — First Dates (@firstdates_tv) February 20, 2024

Ana en First Dates: «He dicho que sí por decir algo»

Sin entender demasiado la respuesta del soltero, Ana le preguntó si le gustaría hacer un trío. Ambos han debatido sobre si lo harían con un chico o una chica, pero Manuel ha resuelto las dudas con una proposición. «Yo acepto hacerlo con un chico, si luego ella acepta hacerlo con otra chica. Me parece un buen trato», dijo él.

La falta de compatibilidad en el ámbito sexual llevó a la soltera ha confesarle algo a su acompañante. «Yo duermo sola. La cama está para lo que está y yo quiero descansar bien. Además, ronco», señaló contundentemente. Una confesión que Manuel comprendió. Al concluir la cita, ambos lo tuvieron claro.

La pareja no tenía ningún tipo de química, algo que se reflejó en la prueba a solas del programa. «No sabes dar beso con deseo», le espetó Ana. Debido a ello, la comensal le dijo que le daría una segunda cita fuera, pero como amigos. De esta manera, Ana y Manuel regresaron a casa de la misma manera que llegaron: solteros.