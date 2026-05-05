La dura historia de Gonzalo, un médico de 35 años que ha superado varios cánceres: «Soy un paciente premium»

No es ningún secreto que Espejo público es uno de los programas que más continúa sorprendiendo a los espectadores, al contar con testimonios verdaderamente sorprendentes con los que no deja indiferente a nadie, ni mucho menos. En la entrega emitida el pasado lunes 4 de mayo, los seguidores de este programa presentado por Susanna Griso pudieron conocer a Gonzalo, un joven que, a sus 35 años, ha conseguido superar un linfoma no Hodgkin, dos mesoteliomas peritoneales, dos leiomiosarcomas y hasta un cáncer de colon. Por lo tanto, estamos ante una impresionante historia de superación que no pasó desapercibida para el equipo de Espejo público. «Debuté con diez años y cumplí los once en el hospital», recordó el invitado, al hablar de su historia tras superar nada más y nada menos que cinco cánceres.

Tal y como ha explicado el propio Gonzalo durante su paso por el programa de Antena 3, los síntomas comenzaron cuando era un niño y, para su edad, sufría un cansancio bastante inusual. «Me iba cansando con actividades normales que hacen los niños», comenzó explicando, y añadió: «Lo que antes no me costaba un esfuerzo, me costaba». A pesar de todo, las alarmas saltaron cuando empezó a cansarse al volver del colegio a casa, un trayecto que era de unos 200 metros, aproximadamente. «Llegaba jadeando», recordó el joven. Lejos de que todo quede ahí, añadió algo más sobre aquella complicada época: «Yo era un niño que siempre tenía muchos mocos, casi como la mayoría de los niños; no se podría prever que tuviera algo más grave».

«Yo soy pediatra ahora mismo y tampoco le daría mucha importancia porque, por todo lo demás, estaba bien», expresó Gonzalo. Por si fuera poco, el joven de 35 años explicó cómo se sintió en el momento en el que le comunicaron que tenía cáncer: «No lo entiendes. El médico va a decirte lo que tú quieras saber».

Y añadió: «Yo era un chaval supercurioso. Yo no recuerdo haber oído la palabra cáncer. Siendo una persona que leía mucho y que tenía acceso a la posibilidad de buscarlo, nunca lo busqué. Cuando te das cuenta de que algo está mal, no quieres saberlo y ya está», aseguró, tirando de contundencia. Después de haber tenido que hacer frente a varios cánceres, el joven ha querido hacer la siguiente reflexión: «Yo considero que ya soy un paciente premium. Si le tiene que pasar a alguien, mejor que sea a mí, que sé cómo funciona todo».

A pesar de todo, tiene algo muy claro: el miedo jamás desaparece. «¿Cómo va a desaparecer? El miedo a morir es una cosa a la que te acostumbras. Llega un punto en el que dices: ‘Yo no me quiero morir, pero tampoco tengo miedo a hacerlo’», explicó, bajo la atenta mirada de todo el equipo de Espejo público. Sin duda, ha sido uno de los testimonios más sorprendentes y espectaculares de los que hemos podido escuchar en esta temporada.