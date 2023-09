Música Dani Fernández comparte en acústico la canción que le ha escrito a su futura hija

Dani Fernández ya está trabajando en su nuevo disco. Tras un verano imparable, en el que ha actuado junto a su banda en los festivales más importantes de nuestro país, el artista está de vuelta en el estudio. No obstante, en esta ocasión ha querido compartir con sus seguidores una canción tan personal como especial.

Tras haberse dado el sí quiero el año pasado con Yarea Guillén, hace unos meses la artista anunció que estaba embarazada. De esta forma, antes de que se termine el año, Dani Fernández y Yarea se convertirán en papás de su primer hijo. Y a pesar de que ambos son muy discretos con su vida personal, el artista ha querido hacer una excepción.

A través de sus redes sociales, sorprendió a sus fans al compartir una canción muy especial. Una canción dedicada a su futura hija. Un tema que ha compartido en acústico y que como era de esperar, ha conquistado a todos sus fans.

Belice, ya queda menos para verte la cara. Esta es la canción que te escribimos en acústico, como escuchas cuando la canto en casa. pic.twitter.com/8JJRUaQgWR — Dani Fernández D. (@DaniFdez) September 7, 2023

«Ahora sí que siento vértigo. Y no te tengo delante. Lo que viene es tan inmenso. Que ojalá no te falle. ¿Cómo algo tan pequeño puede venir a salvarme? Esas nubes no se mueven, pero haremos que nos bailen», dice la letra de la canción dedicada a su hija.

Una vez más, el intérprete de Clima Tropical vuelve a utilizar la música como medio para expresar sus sentimientos. En esta ocasión, tras haberle dedicado muchas canciones a su pareja, Yarea Guillén, el artista ha compuesto una canción dedicada al bebé que están esperando.

Un tema que el artista interpretó en su último concierto y que desde ya se convierte en uno de los más especiales desde sus inicios en la música, debido a la historia detrás, pues el artista y su mujer están a punto de conocer a la personita que cambiará sus vidas para siempre.