Avance del final de ‘Una nueva vida’ de hoy, 13 de septiembre: Seyran y Ferit se despiden
La serie tendrá un salto temporal de 20 años.
Avance de ‘Una nueva vida’ de hoy, 6 de septiembre: Ferit acompaña a Halis durante la operación
No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 6 de septiembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida. De esta manera, fueron testigos de cómo Halis se tiene que operar, por lo que Ferit no duda un solo segundo en acompañar a su abuelo durante la intervención quirúrgica. Hattuç, por su parte, no puede evitar sentir una enorme preocupación por si le pasa algo.
Todo ello mientras Orhan siente miedo de perder a su padre. Tesko no tiene reparos a la hora de escaparse del colegio y, de un momento a otro, aparece en la mansión. Seyran está muy enfadada con el pequeño, hasta que descubre que se escapó para no tener que hacer una tarea sobre su árbol genealógico. De esta forma, Tesko reconoce que realmente no conoce el pasado de su familia, por lo que Seyran le ofrece grabar un vídeo sobre la vida de todos ellos. Durante la grabación, Ferit decide llamarles para darles una gran noticia que va a cambiar su día a día para siempre.
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 13 de septiembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ser testigos del gran capítulo final de la serie. Tal y como se ha podido saber, la historia de la familia Korhan concluirá de manera definitiva. Ha sido una larga travesía hasta llegar a este punto. Los protagonistas han pasado por todo tipo de vivencias, siendo algunas más complicadas que otras.
Pero, sin entrar en spoilers, podemos revelar que la ficción concluirá de manera acertada. Dado que las últimas entregas emitidas han sido breves, con el objetivo de alargar un poco más la producción. El último episodio destacará por sus numerosos flashbacks, los cuales harán alusión a recuerdos y momentos vividos a lo largo de estas temporadas. Pero no será lo único. Los sufridos espectadores tendrán también una gran sorpresa.
La serie comienza su emisión a las 00:10 h, una hora antes en las islas Canarias, por lo que toca esperar hasta que termine El Secreto. Pero, en esta última emisión, se podrá ver también un salto temporal de 20 años. De esta manera, los seguidores de Una nueva vida verán qué ha sido de los protagonistas tras tanto tiempo. ¿Cómo les ha afectado el paso del tiempo? ¿Qué ha sido de ellos en estas dos décadas? Lo descubriremos este próximo domingo, 13 de septiembre, en Antena 3.