El preocupante cambio físico de Jenna Ortega

Jenna Ortega se ha convertido, indiscutiblemente, en una de las actrices más consolidadas de los últimos años. A sus casi 24 años, la artista no solo ha enamorado al público con su talento interpretativo, también a grandes directores de la industria del cine. Ejemplo de ello ha sido su paso por largometrajes como Beetlejuice 2 o Scream VI, entre otros. Pero, durante las últimas semanas, la joven ha estado acaparando muchos titulares en los medios de comunicación por su radical cambio físico. Hablar del cuerpo de una persona no debería ser tema de debate. Pero, la preocupación en los fans de la actriz es generalizada debido a la moda de la extrema delgadez que se ha impuesto en Hollywood.

Como bien es sabido, numerosas estrellas del panorama interpretativo han mostrado públicamente que apuestan por un físico de extrema delgadez. A la lista de nombres, últimamente, se han incluido figuras como Demi Moore, Alexa Demie, Ariana Grande, Emma Stone, Cynthia Erivo, Olivia Wilde o, ahora, Jenna Ortega. En el caso de la joven, sus fans están más preocupados por un factor extra. Y es que, tal y como la actriz llegó a comentar en una ocasión, es una persona que intenta molestar lo menos posible. Un tema que afecta, incluso, en las necesidades más básicas como comer o beber.

Jenna Ortega se sincera: «Deseaba con todas mis fuerzas no estorbar a nadie…»

«Estaba tan agradecida y tan emocionada de estar allí que tenía mi mejor cara de concentración. Ni siquiera pedía un sorbo de agua. Podía pasarme todo el día sin comer, ni beber, ni nada, porque deseaba con todas mis fuerzas no estorbar a nadie; quizás ese fue mi error, no cuidar realmente de mí misma», comentó en el vídeo de How I Got Here, de su entrevista para Esquire.

Respecto al motivo por el que Jenna Ortega ha bajado drásticamente de peso, no hay una información oficial. Pero, reiteramos, tampoco debería ser debate el peso de una persona. Sin embargo, teniendo en cuenta estas declaraciones, los fans de la actriz no han podido evitar mostrar su preocupación. «No quería estar en medio de nadie», cuenta la web que dijo la artista.

Actualmente, la artista se encuentra trabajando en nuevos proyectos audiovisuales. Su paso por la serie de Miércoles, que volvió a ser un éxito indiscutible con su segunda temporada, le ha abierto las puertas en otras producciones. Así pues, según se ha podido saber, está rodando la tercera temporada de la ficción de Tim Burton y se ha sumergido en proyectos de cine como Klara and the Sun. Una carrera profesional que, a pesar de ser tan joven, no para de crecer.