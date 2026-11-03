La «rebelión» de los trabajadores de Adif termina con el cese de Puente: «Nos puso a los pies de los caballos»

Los trabajadores de Adif están «revueltos» tras el accidente de Urda y las voces internas consultadas por OKDIARIO advierten de que se estaba preparando una «rebelión» contra el Ministerio de Transportes que, hasta este martes, encabezaba Óscar Puente: «La gente está bastante enfadada por habernos puesto a los trabajadores a los pies de los caballos y por haber señalado así a un compañero», señala un supervisor de la entidad pública a este periódico.

«Podría ser cualquiera, podría ser yo», empieza lamentando este trabajador en relación al señalamiento al «error humano» ejercido por Puente desde el primer momento de la tragedia. Además, es la filtración de los audios entre en centro de control y el maquinista lo que, precisamente, ha movido las protestas internas y lo que está calentando las movilizaciones contra Puente.

Este mismo martes UGT anunció que había interpuesto una querella contra Adif por posible revelación de secretos y CCOO apuntó haber enviado un requerimiento enviado al Delegado de Protección de Datos de la empresa por el mismo motivo.

«Está todo bastante revuelto, hay bastante rebelión y revolución a nivel interno. Al final si hay un error humano y mi compañero tiene responsabilidades penales, lo dirimirá un juez. Pero ante todo reiteramos que trabajamos como nos han enseñado y con lo que tenemos. Si el sistema es deficiente, por ende nosotros también tenemos que ser deficientes. Suena duro, pero pero es así», explica.

Otras fuentes internas señalan que los corrillos y las conversaciones en los diferentes puestos de trabajo giran en torno a lo mismo: juntar fuerzas para que la protesta suba de nivel.

«Nos queremos unir todos y ser una voz. Queremos que nos acompañen los maquinistas porque son grandes afectados y estamos azuzando a los sindicatos para que realmente se muevan y actúen como sindicatos y no como estómagos agradecidos», subrayan desde un centro de control de mandos de la Administradora de Infraestructuras.

En este sentido, los técnicos recalcan que una semana después, «nada ha cambiado» y creen que todas las «mejoras» anunciadas este martes por Óscar Puente no llegarán a materializarse nunca: «Después de ocho años ¿por qué ahora sí que van a cumplir con lo que venimos pidiendo desde hace tanto tiempo? No va a haber cambios reales», anticipan. De hecho, señalan que llevan años «con los mismos problemas de personal, volumen de incidencias, mala organización y mala gestión, en general».

Un proceso opaco tras culpar al controlador

Sobre cuál es el protocolo que está siguiendo Adif con el trabajador del centro de control que dio permiso al maquinista del AVE para reanudar su viaje «con marcha normal», los trabajadores detallan que la empresa no ofrece transparencia sobre qué puede pasarles en este tipo de situaciones:

«No sabemos cómo gestiona Adif estos señalamientos porque es bastante hermética. Me imagino que el compañero ha sido retirado del servicio una temporada, pero no por protegerle», matizan.

«No sé cómo estará psicológicamente, pero igual no vuelve a trabajar de esto nunca más. En mi opinión personal, yo no lo haría. Yo no podría volverme a sentar en una mesa de circulación nunca más», apunta una de las fuentes con un cargo similar consultadas por este medio.

«No nos explican si la empresa en este tipo de casos costea algo de de tratamiento psicológico, imaginamos que al menos estará a su disposición ante cualquier decisión que quiera tomar en cuanto a volver o no volver», explican.

«Al final nuestro compañero será juzgado porque está bajo investigación judicial. Le llamarán a declarar y todo dependerá de lo que diga un juez… Si está inhabilitado por siempre o si tiene que ir a la cárcel. Pero podríamos ser cualquiera con este sistema deficiente», finalizan.