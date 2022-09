El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha apuntado esta semana otros 11 acercamientos de etarras al País Vasco. Entre ellos, el de Javier Gaztelu, alias Txapote, asesino del concejal de Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco en 1997. Hace tan sólo dos meses, Sánchez defendía en un acto de homenaje por el 25 aniversario de aquel «cruel asesinato», tal y como él mismo lo definió, que la sociedad debía «apoyar a las víctimas». Hoy claman contra la última bofetada recibida en forma de beneficios penitenciarios.

«Debemos seguir empeñados en la memoria, en el recuerdo, en el afecto hacia las víctimas, porque parte de nuestra dignidad como sociedad se la debemos a todas ellas», aseguraba el pasado mes de julio Sánchez en el acto de homenaje a Blanco. «La paz nos ha costado mucho dolor. Ojalá ese dolor se transforme definitivamente en una conciencia colectiva indestructible que nos proteja siempre, siempre, siempre de la violencia», señaló.

Sánchez señaló que «necesitamos que la sociedad no olvide» los «crueles» asesinatos de ETA. Sólo dos meses después, la familia de Miguel Ángel Blanco y de otras 53 víctimas han visto cómo esta semana se acercaba a Txapote y a otros sanguinarios etarras, como Henri Parot. Los once trasladados suman un total de 8.000 años de prisión, no han colaborado con la justicia y no han pedido perdón expreso a las víctimas.