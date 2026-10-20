Revolut está sufriendo una incidencia técnica que afecta a varios de sus servicios y está provocando problemas a los usuarios para operar con normalidad. La caída se produce en un contexto de interrupciones en servicios de infraestructura tecnológica y, según informan desde la entidad financiera digital estaría relacionada con problemas en Google Cloud en Londres.

La incidencia afecta a distintas funciones de la plataforma bancaria, entre ellas los pagos con tarjeta, las transferencias y las retiradas de efectivo. El alcance exacto de los problemas y el número de clientes afectados no se han detallado públicamente.

El alcance podría llegar a alrededor de los 80 millones de clientes que tiene la entidad en todo el mundo, de los cuales siete millones se encuentran en España, según los datos comunicados por la propia entidad en septiembre de 2026.

Además de Revolut, otras empresas cuyos usuarios han reportado problemas durante la incidencia son los bancos británicos Lloyds Bank, HSBC y Royal Bank of Scotland (RBS), así como la empresa de mensajería DPD, el portal inmobiliario Rightmove y la cadena de ferreterías Screwfix. También se han registrado dificultades de acceso a los servicios digitales de ING en Alemania.

Una portavoz de Revolut ha confirmado a OKDIARIO que los problemas siguen activos y que los equipos técnicos trabajaban para recuperar el servicio.

«Podemos confirmar que los fondos y los datos de todos nuestros clientes están totalmente seguros. Llevamos trabajando para solucionar el problema desde que lo detectamos esta mañana y pedimos disculpas a todos los afectados por las molestias ocasionadas», ha señalado la portavoz.

La representante de la entidad también ha aclarado que la incidencia no afecta únicamente a Revolut y que está relacionada con la caída de un proveedor externo. No obstante, no ha ofrecido más detalles sobre el origen técnico del problema.

Relación de Google con Revolut

Reuters ha informado de que la incidencia de Revolut está vinculada a problemas en Google Cloud en Londres. La información apunta a interrupciones en la infraestructura tecnológica de este proveedor, que presta servicios a distintas empresas.

Los problemas registrados pueden dificultar el uso de distintas funciones de la aplicación bancaria, incluidos los pagos con tarjeta, las transferencias y las retiradas de efectivo. La disponibilidad puede variar según el servicio y el momento.

Si una operación aparece pendiente o se produce un error al pagar, conviene comprobar los movimientos antes de repetirla para evitar duplicidades.