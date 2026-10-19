Banco Santander y NVIDIA han sellado un nuevo marco de colaboración de tres años para impulsar distintas iniciativas de inteligencia artificial (IA), un acuerdo que abarca ámbitos como los modelos fundacionales, los agentes de IA, la prevención del fraude y el blanqueo de capitales, la toma de decisiones en tiempo real y tecnologías avanzadas de simulación, como un gemelo digital bancario.

Según han anunciado este lunes ambas compañías en un comunicado conjunto, Santander ha desarrollado con el apoyo de NVIDIA nuevas capacidades de IA en su Santander AI Lab para mejorar la calidad del servicio y reducir los costes.

En concreto, en un caso experimental de atención al cliente, la entidad ha mejorado la calidad de las conversaciones y ha reducido los costes en más de un 50%. En otras pruebas, el banco ha conseguido reducir el coste de ejecución desde unos cinco euros por interacción a unos 0,03 euros, manteniendo buenos resultados.

Para ello, Santander está evolucionando el uso de la IA desde grandes modelos generales hacia otros más pequeños y especializados en tareas bancarias concretas. Entre sus desarrollos figuran la plataforma ‘Model Arena’, para evaluar modelos de pesos abiertos, y el ajuste de modelos mediante NVIDIA NeMo Customizer, además de soluciones basadas en NVIDIA Kumo y NVIDIA Dynamo-Triton.

El acuerdo también contempla el desarrollo de agentes bancarios, la mejora de la IA conversacional y la evaluación de estas tecnologías antes de su despliegue en todo el grupo.

Opinión de los analistas

No obstante, Pablo Vega, experto en finanzas de Roams, advierte de que los ahorros anunciados no pueden extrapolarse al conjunto del banco. El analista señala que el potencial está en atender más operaciones sin que los costes crezcan al mismo ritmo, siempre que se mantenga la calidad del servicio.

Vega subraya que la rentabilidad dependerá del volumen de operaciones en el que se implanten estas soluciones y del ahorro que quede tras cubrir los costes de infraestructura, integración y supervisión. Aunque Santander se ha marcado el objetivo global de generar más de 1.000 millones de euros entre ingresos adicionales y ahorros con la IA entre 2026 y 2028, esta cifra no equivale a beneficio neto ni corresponde exclusivamente a la alianza con NVIDIA.

Además, el experto considera que la colaboración no garantiza por sí sola una ventaja competitiva duradera, ya que otros bancos, como BNP Paribas, también utilizan tecnología de NVIDIA. A su juicio, la diferencia estará en la calidad de los datos propios y en la capacidad de integrar estas herramientas en los procesos bancarios y convertir los proyectos piloto en mejoras recurrentes de costes, errores y calidad del servicio.

Por su parte, el responsable de Inteligencia Artificial de Santander, Iñaki Bernal, ha destacado que NVIDIA es clave en la infraestructura, el software y la investigación que impulsan los avances en IA, mientras que el responsable global de Banca de NVIDIA, Aser Blanco, ha incidido en la importancia de desarrollar modelos especializados con los datos del propio banco y controlar el coste de cada resultado generado.