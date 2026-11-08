Airbnb registra su mejor trimestre en 3 años: dispara un 19% sus ingresos y crecen un 13% los nuevos clientes

Airbnb está de celebración tras registrar su mejor trimestre en tres años y comprobar que su negocio tiene proyección a futuro gracias a la permanente entrada de nuevos usuarios en su aplicación. En los últimos tres meses, los ingresos de la compañía crecieron un 19% interanual hasta alcanzar los 4.900 millones de dólares y las reservas de nuevos usuarios aumentaron un 13% interanual, su mayor avance desde principios de 2022, apoyados por la Generación Z.

El volumen bruto de negocios de la entidad creció un 21% interanual hasta los 27.700 millones de dólares, impulsado por una fuerte demanda y una tarifa diaria promedio (ADR) moderadamente superior.

Asimismo, Airbnb registró un beneficio neto de 2.866 millones de dólares (2.553 millones de euros) durante los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 32,1%. El Ebitda ajustado creció un 22% interanual hasta los 2.500 millones de dólares (2.227 millones de euros), ampliando el margen de Ebitda ajustado al 52%.

Gracias a los buenos resultados, la compañía ha elevado sus previsiones para el conjunto de 2026 ante la fortaleza de la demanda global de viajes, la aceleración de su negocio y los resultados de sus iniciativas de producto y crecimiento.

Prevé aumentar sus ingresos un 20%

Espera ahora que sus ingresos aumenten alrededor de un 20% interanual y que el margen Ebitda ajustado alcance aproximadamente el 36% al cierre del ejercicio.

El volumen bruto de reservas aumentó un 21%, hasta los 27.700 millones de dólares (24.678 millones de euros), mientras que las noches y los asientos reservados crecieron un 16% interanual. El beneficio neto trimestral se situó en 1.890 millones de dólares (1.683 millones de euros), lo que supone un avance del 37,6%, así que no encuentran difícil batir nuevos récords.

La plataforma ha destacado también en sus resultados la evolución de la demanda en sus principales mercados, donde todas las regiones registraron crecimientos de dos dígitos en noches reservadas y Norteamérica alcanzó su ritmo de crecimiento más elevado en cuatro años.

Apoya el crecimiento en la IA

En materia de innovación, Airbnb ha reconocido que la IA le ha ayudado a lanzar más de 50 productos y funcionalidades durante el trimestre, casi un 70% más que un año antes. Entre las novedades figuran nuevas herramientas de inteligencia artificial para facilitar las búsquedas, comparar alojamientos y mejorar la gestión de los anfitriones.

La compañía también continúa desarrollando un agente de IA para ayudar a los usuarios a planificar y reservar viajes, cuyo despliegue inicial está previsto para la primera mitad de 2027.

Para el cuarto trimestre, prevé una facturación de entre 3.220 y 3.280 millones de dólares (entre 2.869 y 2.922 millones de euros), lo que supondría un crecimiento de entre el 16% y el 18%.

Además, la compañía anunció una nueva autorización para recomprar hasta 12.000 millones de dólares (10.690 millones de euros) adicionales en acciones ordinarias de clase A.

Una alianza con American Express

Por último, Airbnb ha reforzado también su estrategia de expansión comercial con una alianza exclusiva con American Express, anunciada el pasado 22 de octubre, que permitirá incorporar más de un millón de alojamientos de la plataforma a Amex Travel.

Por primera vez, los titulares de tarjetas American Express elegibles en Estados Unidos podrán buscar y reservar estancias de Airbnb a través de la página web y la aplicación de viajes de la entidad financiera.