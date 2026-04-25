La entrada de pasajeros en España a través de aerolíneas de bajo coste se disparó en marzo un 9,7% en comparación con el mismo mes del año anterior, según los datos compartidos por el Ministerio de Industria y Turismo. Sin embargo, las compañías tradicionales tan sólo incrementaron su presencia en un 2,4%. De esta forma, las low cost se han erigido en las grandes ganadoras tras el estallido de la guerra de Irán y la posterior crisis energética que está afectando al sector.

De esta forma, las estadísticas del Ministerio reflejan la reacción tanto del sector como de los usuarios tras el estallido del conflicto bélico. En los 31 días posteriores, los pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales que llegaron a España ascendieron a 8,6 millones, registrando un incremento del 6,6% respecto al mismo mes de 2025.

El 85,7% del flujo total de pasajeros provino de Europa y registró un ascenso del 7,3%. Por otro lado, desde América llegó el 9,5% del total, con un incremento del 7,6%, mientras que Asia fue el origen del 1,7% con un retroceso notable del 36,3%.

Este retroceso de los pasajeros asiáticos pudo deberse a que son los más afectados por el conflicto bélico. Los países de esa región del globo son los que más han sufrido la carestía de combustible, además de la inseguridad en su entorno a causa de la escalada.

Las aerolíneas de bajo coste en marzo

Por otra parte, el 60% de los pasajeros eligieron aerolíneas de bajo coste para desplazarse, con un aumento del 9,7%, mientras que los que viajaron en compañías tradicionales, el 40% restante, experimentaron una subida inferior del 2,4%.

No obstante, entre enero y marzo, España recibió cerca de 22,4 millones de pasajeros internacionales, registrando un incremento del 5,8% respecto al mismo periodo de 2025. Esto supone 1,2 millones de llegadas adicionales, acaparando las aerolíneas de bajo coste cerca de 0,8 millones de este incremento.

En marzo, el Ministerio registró un aumento de llegadas de pasajeros internacionales desde los principales mercados, con la excepción de Francia. Destacó la subida interanual de Polonia e Irlanda y la positiva tendencia de Estados Unidos.

En la diversificación de mercados (resto de países), destacan por el incremento de llegadas de pasajeros internacionales China, Corea del Sur y Brasil. Por otro lado, también es destacable la disminución de llegadas de Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Israel, arrastrados por el conflicto bélico en Oriente Medio.

Reino Unido emitió en torno a 1,8 millones de pasajeros internacionales y generó el 20,8% del total del flujo de llegadas a España, con un avance interanual del 10,9%. Las Islas Canarias fueron su principal destino, con una cuota del 34,2% del total, siguiéndole la Comunidad Valenciana y Andalucía con cuotas del 18,0% y 15,9% respectivamente.

Todas las comunidades autónomas aumentaron la llegada de pasajeros, con la excepción de Galicia y Asturias, que registraron notorias pérdidas. El 85,3% del flujo británico voló en una aerolínea de bajo coste y aumentó un 10,8%; los que volaron en compañías tradicionales (14,7% restante) aumentaron un 11,2%.

Las seis principales regiones acapararon el 97,5% del total de llegadas, registrando todas aumentos. Andalucía, la Comunidad Valenciana y Baleares registraron notables subidas de dos dígitos. Por otro lado, Canarias fue la que apuntó la subida más suave, del 1,5%.