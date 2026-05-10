Colas en Lidl por el electrodoméstico de 30 euros que está en todas las casas de lujo

Cualquier cocina que se precie, suele estar llena de electrodomésticos y entre estos, los hay que simplemente cumplen su función y otros que terminan convirtiéndose también en parte de la decoración de la cocina. El diseño de estos aparatos ha evolucionado mucho así que mucha veces los tenemos porque como decimos, cumplen una función, pero porque además son bonitos y hacen que la cocina luzca más. Es justo lo que está pasando con uno de los últimos productos que Lidl vende a través de su tienda online y que se ha hecho viral porque parece de lujo.

Pero lo cierto es que se trata de un electrodoméstico cuyo precio es realmente sorprendente. La cadena alemana ha puesto a la venta un exprimidor eléctrico de SilverCrest por 29,99 euros que mezcla acabados metálicos, un diseño inspirado en azulejos mediterráneos y detalles bastante poco habituales en aparatos de este precio. El resultado es uno de esos pequeños electrodomésticos que encajan perfectamente en cocinas modernas en las que nos gusta tener elementos que destaquen por su función, pero también su diseño. Y eso es precisamente lo que más está llamando la atención. El exprimidor no tiene aspecto de producto básico ni de aparato barato de plástico fino. Todo lo contrario. Entre el acabado de acero inoxidable, la palanca superior y el estampado azul y blanco, recuerda bastante a modelos mucho más caros que suelen verse en tiendas de cocina o en casas reformadas con ese estilo más minimalista y cuidado.

Colas en Lidl por el electrodoméstico que tiene diseño de lujo

Durante años, muchos pequeños electrodomésticos estaban pensados únicamente para ser prácticos. El diseño quedaba en segundo plano y casi todos terminaban teniendo el mismo aspecto pero eso ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos y Lidl lleva ya varias temporadas apostando por productos que también funcionan como elemento decorativo dentro de la cocina.

Este exprimidor de SilverCrest entra directamente en esa categoría. El estampado inspirado en azulejos azules hace que destaque enseguida sobre la encimera y rompe bastante con la imagen clásica de este tipo de aparatos. De hecho, una de las cosas que más repiten quienes ya lo han comprado es precisamente que parece más caro de lo que cuesta. Además, el tamaño tampoco es excesivo. Tiene unas medidas bastante compactas para dejarlo colocado de forma fija sin ocupar media cocina, algo importante en pisos pequeños donde cada hueco cuenta.

Pensado para zumos rápidos y sin manchar la cocina

Más allá del diseño, el aparato está pensado para algo bastante sencillo como preparar zumos de naranja, limón o pomelo de forma rápida sin acabar limpiando media encimera después. Y ahí es donde Lidl intenta diferenciarse de los exprimidores más básicos. El modelo incorpora un sistema antigoteo en la salida del zumo para evitar que el líquido siga cayendo una vez se retira el vaso. Parece un detalle pequeño, pero cualquiera que haya utilizado exprimidores baratos sabe perfectamente lo fácil que es terminar con restos de zumo pegajosos alrededor del aparato.

También incluye una palanca superior para hacer presión sobre la fruta sin tener que empujar directamente con la mano. Eso facilita bastante el uso cuando se exprimen naranjas grandes o cítricos más duros y además da una sensación mucho más estable mientras funciona.

El motor tiene una potencia de 130 W y alcanza hasta 100 revoluciones por minuto. No es un aparato pensado para hacer grandes cantidades industriales de zumo, pero sí para el uso diario habitual de una casa. La capacidad del depósito ronda los 280 mililitros, suficiente para preparar uno o dos vasos cómodamente.

El filtro de acero inoxidable es otro de los detalles que más destacan

Otro de los puntos donde Lidl intenta subir un poco el nivel respecto a exprimidores más económicos está en el filtro. En lugar de las piezas de plástico habituales, aquí utiliza un colador de acero inoxidable que separa las pepitas y parte de la pulpa mientras sale el zumo. Y además, el aparato cuenta con encendido automático al presionar el cono y varias piezas desmontables que pueden limpiarse aparte después de cada uso. Ese detalle es importante porque muchos pequeños electrodomésticos terminan utilizándose menos simplemente por la pereza que da desmontarlos o limpiarlos después.

Además, el exprimidor incorpora pies de goma en la base para evitar movimientos mientras está funcionando. Puede parecer una tontería, pero en aparatos con palanca superior se agradece bastante que no se desplacen sobre la encimera mientras se hace presión.

En definitiva, Lidl ha acertado de pleno al apostar por este exprimidor SilverCrest que si lo quieres antes de que se agote, está todavía disponible online por 29,99 euros, en su bazar online y la entrega está prevista en pocos días dependiendo de la zona. Además, la cadena mantiene los 30 días de devolución gratuita habituales en este tipo de productos aunque con su calidad y diseño, será raro que lo quieras devolver. De hecho muchos clientes compran uno para sus cocinas y otro para regalar, porque realmente parece un electrodoméstico de lujo.