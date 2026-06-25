Air Europa inaugura su ruta a Johannesburgo y refuerza la conexión entre Europa, África y Latinoamérica

Air Europa ha inaugurado su nueva ruta entre Madrid-Barajas y Johannesburgo, una conexión estratégica con la que refuerza su papel como aerolínea de referencia para unir el continente africano con el europeo y Latinoamérica a través de su posición en el hub estratégico de la capital española. La operativa permitirá a los pasajeros procedentes de Sudáfrica acceder de forma ágil y eficiente a la amplia red global de destinos de la compañía, que supera los 55 puntos en todo el mundo, tanto a ambos lados del Atlántico como, especialmente, con las rutas en Europa, donde la compañía concentra un elevado potencial de conectividad. Asimismo, los recientes acuerdos alcanzados con Airlink y CemAir abren nuevas posibilidades a los clientes de Air Europa para volar a un amplio abanico de destinos en numerosos países en el continente africano. Este hito tiene lugar, además, en el año de celebración del 40 aniversario de la aerolínea y refleja su apuesta por seguir expandiendo su red de forma cada vez más sólida, competitiva e interconectada.

La compañía prevé operar cada año más de 300 vuelos con una oferta de plazas que superará las 92.000. Air Europa operará tres frecuencias semanales entre ambas ciudades. Los vuelos desde Madrid despegarán los lunes, miércoles y viernes a las 23.45 horas, mientras que las salidas desde el aeropuerto internacional Oliver Reginald Tambo de Johannesburgo tendrán lugar los martes, jueves y sábados a las 18.55 horas. Esta programación ha sido diseñada para facilitar las conexiones con todos los destinos de la red de la aerolínea y aprovechar la posición estratégica de Madrid-Barajas como vía de entrada no sólo a España y, desde aquí, a Latinoamérica, sino sobre todo como gran nodo de distribución con el resto de Europa, por su enorme potencial comercial en ambos sentidos. De este modo, la nueva ruta no sólo abre una puerta directa entre la Península Ibérica y Sudáfrica, sino que multiplica las posibilidades de viaje para quienes buscan conectar con destinos de turismo y negocios a lo largo del arco mediterráneo, así como del resto de la región continental.

La primera ruta subsahariana de Air Europa se activa en paralelo a dos importantes acuerdos con las aerolíneas africanas Airlink y CemAir, que permitirán a los viajeros de la compañía española desplazarse con aquellas con un único billete y proceso de check-in a un total de treinta destinos en seis países, incluido Sudáfrica. Así, los clientes podrán llegar, desde Johannesburgo, no sólo a otras ciudades del país, como Ciudad del Cabo o Durban, sino también a localizaciones clave en países como Botswana, Namibia, Mozambique o Zimbawe, multiplicando de esta manera sus opciones a lo largo del continente.

La incorporación de Johannesburgo a la red de Air Europa supone un paso de gran relevancia por el peso de este destino en el continente africano y por el valor que aporta al conjunto de la oferta de la compañía. Sudáfrica es uno de los mercados más importantes del África austral, con una elevada capacidad de atracción tanto para el tráfico corporativo como para el turístico. Esta ruta refuerza, asimismo, la presencia en el continente de la aerolínea, que ya es sólida durante la temporada de verano en países como Marruecos y Túnez. Para los clientes, este destino se traduce en más opciones, mejores enlaces y una mayor capacidad para configurar itinerarios de largo radio con una sola compañía y a través de un hub altamente competitivo.

La ruta será operada con la flota Boeing 787 Dreamliner, uno de los grandes activos diferenciales de Air Europa en el largo radio. Se trata de uno de los modelos más avanzados y reconocidos de su categoría, que permite reducir hasta en un 25% el consumo de carburante y las emisiones frente a otras aeronaves similares, además de acortar la duración de los trayectos más largos gracias a su aerodinámica y sus motores. Su diseño de cabina, más silencioso y luminoso, con ventanas un 30% mayores de lo habitual, contribuye a elevar notablemente el confort a bordo y a reducir la fatiga del viajero.

Proceso de expansión e impulso a la excelencia del servicio

La apertura de la conexión con Johannesburgo forma parte de una fase de expansión más amplia. En 2026 se han puesto en marcha nuevas rutas, tanto internacionales (Ginebra) como nacionales (Sevilla y Oviedo) y, a finales de año, Air Europa inaugurará nueva ruta a El Salvador y reforzará su presencia en Alemania retomando su operativa a Düsseldorf. Igualmente, este verano se recuperan los vuelos a Marrakech, Túnez y Alghero y, este año, se volará por primera vez a la ciudad portuaria de Tánger y a Bolonia (Italia). Este proceso de ampliación de la red de Air Europa llega unido a un importante impulso de la experiencia del cliente y de la calidad del servicio a todos los niveles.

Para reforzar y optimizar este posicionamiento de excelencia, la compañía acaba de anunciar la puesta en marcha de Air Europa ON, el proyecto más importante y ambicioso de la historia de la aerolínea a nivel de servicio. Implica el desarrollo de una serie de actuaciones clave en torno a tres ejes cuyo desarrollo se llevará a cabo a lo largo del segundo trimestre del año.

Los clientes de los vuelos de largo radio, como es el caso de la ruta a Johannesburgo, podrán experimentar estas mejoras junto a otros elementos característicos de la oferta de Air Europa. Uno de ellos es su destacada clase Business, con asientos convertibles en camas completas de dos metros, una cuidada oferta de entretenimiento, un conjunto de amenities diferencial y novedoso, y una experiencia gastronómica firmada por Martín Berasategui a la que se une, ahora, una completa renovación de la propuesta de bebidas y licores a bordo.

La singular calidad del servicio y la eficiencia operativa de Air Europa vienen avaladas, además, por reconocimientos independientes de primer nivel. En su informe EmeraldSky 2025, la consultora Cirium ha otorgado a la aerolínea la certificación Gold y la ha situado en la cuarta posición mundial por bajas emisiones en relación con los asientos-kilómetro disponibles. Esto confirma a Air Europa como la única compañía española presente entre las diez primeras de este ranking, así como la mejor entre las aerolíneas regulares. Este reconocimiento valida una estrategia basada en la modernidad de la flota, la eficiencia operativa y la seguridad.

De la misma manera, Air Europa ha sido reconocida por el medio especializado AirlineRatings.com con la calificación Seven Star PLUS. Es la primera vez que una compañía europea recibe esta prestigiosa certificación, que identifica a las aerolíneas que demuestran los máximos estándares de seguridad en su cabina. El galardón confirma la consistencia y eficacia de las medidas que se adoptan en todos los vuelos para proporcionar al pasajero un servicio de calidad y fiabilidad inigualables.

Igualmente es la primera compañía española en incorporar a toda su flota, mediante su alianza con el proveedor MedAire, un conjunto de soluciones avanzadas de soporte médico que garantizan contar con la valoración de profesionales sanitarios ante situaciones de emergencia durante los vuelos en tiempo real.